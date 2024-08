MHMP: Sportovní automobilová show si vyžádá omezení dopravy na Rohanském nábřeží a v okolí

V oblasti Rohanského nábřeží se uskuteční propagační akce týmu Formule 1 Red Bull Racing, která divákům na místě představí monopost F1 a řadu dalších motoristických exhibicí v podání závodních vozidel a motocyklů.

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 12% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 84% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 13123 lidí

Za tímto účelem dočasně vznikne oplocený areál, jehož centrem bude vymezená část ulice Rohanské nábřeží, kde bude vytyčena trať pro exhibiční jízdy. Hned vedle vzniknou po obou stranách mobilní tribuny pro diváky. Na sektory tribun pro sedící diváky pak naváže ze severozápadní strany fén zóna, kde bude umístěno občerstvení, toalety, ale bude zde i možnost sledování tratě přes velkoplošné LED obrazovky. Očekávaný počet účastníků je 20 000 osob.

Už v pátek 16. srpna bude pro veřejnost otevřena fen zóna, hlavní program sportovní automobilové show uvidí diváci o den později. Organizátorem přehlídky je společnost NEXT LEVEL s.r.o.

Pro projíždějící řidiče i místní obyvatele je důležitá informace, že bude pro běžnou dopravu zcela uzavřena vetší část komunikace Rohanské nábřeží ve směru do centra i směrem na Vysočany, konkrétně od křižovatky s ulicemi Šaldova a Breitfeldova až k navazující ulici Voctářova včetně jejího začátku, a dále také ulice U Rustonky a Švábky. Kvůli přípravným pracím i následné demontáži areálu bude uzávěra platit od pátku 15:00 hodin do neděle 18:00 hodin.

Objízdná trasa směrem do centra od Balabenky a naopak ve směru na Vysočany od Karlína povede shodně ulicemi Sokolovská a Šaldova. Objížďka ve směru do centra od Libně bude vedena přes Libeňský most, Dělnickou, Argentinskou, Hlávkův most a Wilsonovu ulici. Od Holešovic je bude možné jet směrem na Žižkov přes ulice Voctářova, Zenklova, Prosecká, Čuprova, Spojovací, Novovysočanská a Pod Krejcárkem.

Mapka areálu na Rohanském nábřeží: