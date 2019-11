MHMP: Záměr společného podniku s Nové Holešovice Development prověřují nové nezávislé analýzy

První z posudků od společnosti Havel & Partners už má město k dispozici a potvrzuje závěry dosavadních analýz. Druhý posudek od společnosti KPMG se zaměřuje na ekonomickou část projektu a dokončen bude v nejbližších týdnech. Cílem je zajistit, aby příprava záměru na rozvoj celého území v okolí stanice metra Nádraží Holešovice proběhla dle platných právních předpisů a za podmínek výhodných pro hlavní město a DPP.

Projekt počítá s opravou severního vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice a výstavbou bytů, administrativních budov a služeb v okolí, včetně jejich hladké návaznosti na infrastrukturu. Cesta společného podniku je pro město výhodná právě proto, že DPP bude moci garantovat kvalitní přestup na MHD a další rozvoj infrastruktury, včetně dobrého spojení pro pěší. Obdobně postupují i dopravní podniky v západní Evropě.

Pozemky Dopravního podniku v okolí stanice Nádraží Holešovice jsou samy o sobě nezastavitelné, nepravidelné a bez domluvy s vlastníky okolních pozemků není možné je zhodnotit nebo využít k dalšímu rozvoji. Zároveň prodejem pozemků by DPP ztratil vliv na to, co v okolí stanice metra vznikne, proto se rozhodl si pozemky ponechat a s ostatními vlastníky uzavřít smlouvu, která zhodnocení umožní. Dozorčí rada tento postup schválila. Postup byl právně zpochybněn finanční skupinou CPI, která ale v lokalitě žádné pozemky nevlastní.

S ohledem na vlastnickou strukturu pozemků nepřichází v úvahu spolupráce na realizaci záměru DPP s investorem, který v této oblasti nedisponuje právy k nemovitostem. Jediným developerem, který vlastní nebo má zajištěna práva k pozemkům bezprostředně sousedícím s pozemky DPP v této oblasti, je skupina Karlín Group v součinnosti s EPH.

Do společného podniku na revitalizaci severního vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice a jeho bezprostředního okolí jde DPP s renomovanou developerskou skupinou, která má v Praze za sebou řadu úspěšných projektů; na dalších místech hlavního města má další rozvojové plány. S ohledem na to lze předpokládat, že se bude chovat odpovědně, protože by si tím snížila svoji pozici důvěryhodného partnera pro hl. m. nebo městské části v řadě jiných připravovaných projektů. Karlín Group je skupinou, která má za sebou doložitelnou historii a má v Praze dlouhodobé rozvojové plány.

Okolnosti uzavření smlouvy o společném podniku konzultoval náměstek Adam Scheinherr také s Policií ČR.

