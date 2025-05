Rozvoral (SPD): Čeští občané platí za nejdražší elektřinu v Evropě

Vážení přátelé,

1. Vítáme, že ruský prezident navrhl přímé jednání o příměří s Ukrajinou. Podporujeme mírové řešení konfliktu.

Hnutí SPD vítá prohlášení prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, který o víkendu navrhl přímé jednání s Ukrajinou o podmínkách příměří, které se má uskutečnit 15. května v Istanbulu. Pokud tato jednání skutečně proběhnou, bude to zejména díky prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, který tak plní svůj volební slib. Evropská unie a vláda Petra Fialy naopak dlouhodobě po všech stránkách podporují válčení na Ukrajině. Za celou dobu konfliktu nebyli elitáři z EU schopni zprostředkovat jednání o příměří mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Hnutí SPD odmítá zabíjení na obou stranách konfliktu a dlouhodobě zastáváme názor, že tento konflikt nemá vojenské řešení. Proto preferujeme mírové řešení.

2. Čeští občané platí za zboží a služby výrazně více než obyvatelé většiny evropských zemí. Spotřebitelské ceny v ČR od roku 2015 vzrostly o 51,9 %.

Z aktuálních údajů Eurostatu vyplývá, že čeští občané platí za zboží a služby výrazně více než obyvatelé většiny evropských zemí, přestože reálné příjmy našich občanů za průměrem EU značně zaostávají. Spotřebitelské ceny v ČR od roku 2015 vzrostly o 51,9 %, což je třetí nejhorší výsledek v rámci EU. Podle aktuálních dat dosahují ceny oblečení v ČR 125,8 % průměru EU, zatímco ve Španělsku pouze 81 %. Ceny obuvi jsou v ČR na úrovni 113,7 % průměru EU a ve Španělsku na 94,5 %. Přitom průměrné příjmy občanů jsou ve Španělsku výrazně vyšší než u nás. To znamená, že čeští občané platí za stejné zboží mnohem více, přestože si ho mohou ze svých platů koupit výrazně méně. Spotřební elektronika se u nás prodává za 111 % průměru cen v EU, energie dokonce za 140 %. Medián hrubé měsíční mzdy u nás činí 49 142 korun, ovšem 10 % zaměstnanců v ČR má měsíční příjem nižší než 22 892 korun. ČR patří v rámci EU k zemím s nejnižšími mediánovými hrubými hodinovými mzdami v přepočtu na paritu kupní síly, tedy po zohlednění rozdílů v cenách. Zaostáváme nejen za většinou západní Evropy, ale i za Slovenskem a Polskem. Tyto údaje dokladují katastrofální výsledky působení vlády Petra Fialy v ekonomické oblasti. Základním úkolem příští vlády, na které se chce hnutí SPD aktivně podílet, musí být zastavení růstu cen zboží a služeb, zejména pak v oblasti potravin, energií a bydlení, a vytvoření podmínek pro významný růst platů a mezd a zlepšení životní úrovně pracujících občanů.

3. Čeští občané platí za nejdražší elektřinu v Evropě. ČR navíc vloni zaznamenala druhý nejvyšší nárůst cen elektřiny v EU.

Podle Eurostatu jsou ceny elektřiny v ČR pro domácnosti po přepočtu dle parity kupní síly měny i nadále nejvyšší v celé EU. Navíc zatímco průměrná daň z přidané hodnoty (DPH) na elektřinu v EU činí 14,4 %, v ČR je to 21 %. Celková daňová a poplatková zátěž elektřiny v ČR (tedy náklady spotřebitelů vedle samotné ceny za silovou elektřinu) výrazně převyšuje evropský průměr, který činí 25 % celkové ceny elektřiny. Kromě DPH a daně z elektřiny sem patří ještě platby za přenos a distribuci a povinný poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energií, který je ve všech sousedních zemích hrazen přímo ze státního rozpočtu, kdežto pouze u nás jej platí občané a firmy. Čeští spotřebitelé v podstatě platí za elektřinu německé ceny při českých mzdách. ČR navíc v loňském roce zaznamenala druhý nejvyšší nárůst cen elektřiny v EU, a o to o 11,8 %, přičemž např. v sousedním Rakousku cena elektřiny meziročně klesla o 18,8 %. V SPD dlouhodobě jasně říkáme, jak lze konkrétně ceny elektřiny trvale snížit. V první řadě stát a vláda musí převzít odpovědnost za prodej, distribuci a cenotvorbu energií. Zřídíme institut státního obchodníka pro elektřinu i plyn, který zajistí výkup těchto komodit přímo od jejich výrobců. Vystoupíme z nesmyslného systému emisních povolenek EU, který jen zbytečně zdražuje výrobu elektřiny. Nízké ceny energií jsou základem budoucí prosperity ČR a jejích občanů.

4. Fialova koalice chce prosadit novelu školského zákona porušením zákona. Přesunutí financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele i nesmyslné slučování malých škol poškodí školství.

Vládní koalice minulý týden ve Sněmovně rozhodla o zkrácení rozpravy k novele školského zákona a stanovila pevný čas závěrečného hlasování na 28. května ve 12 hodin. Jde o postup, který Fialova vládní koalice používá opakovaně a který je v rozporu se zákonem o jednacím řádu Sněmovny. Stále je přihlášena do rozpravy více než desítka opozičních poslanců, kterým tak nebude umožněno k návrhu vůbec vystoupit. Fialova vláda chce tímto zákonem mj. přesunout financování platů kuchařek, školníků, uklízeček a dalších zaměstnanců škol na obce a kraje, aniž by to s nimi dopředu projednala a zajistila jim na to dostatek financí. Fialova vláda tedy hodlá tímto návrhem zákona zásadním způsobem změnit systém financování nepedagogických pracovníků ve školách, což hnutí SPD odmítá. Proti převodu financování nepedagogických pracovníků ze státu na kraje a obce se zároveň staví jak odborná školská veřejnost, tak i odbory a asociace samospráv. Dalším nepřijatelným ustanovením návrhu zákona je pro nás nesmyslné slučování malých škol, které zhorší dostupnost a kvalitu vzdělání v menších obcích. V zájmu budoucí kvality a místní dostupnosti školního vzdělávání tento vládní návrh hnutí SPD nepodpoří a nebude pro něj hlasovat.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

