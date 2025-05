„Drzost.“ Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně

Tendr na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany skončil blamáží, když soud zakázal předběžným opatřením podpis smlouvy s korejskou KHNP. Co za tím vidět? Jak to celé vnímáte?

Na prvním místě bych položil otázku, proč stát od ČEZ koupil jenom 80 procent elektrárny Dukovany? Pro mě je to naprosto nepochopitelné, neuvěřitelné. Jde o klíčovou otázku. Jednoznačně měl stát koupit 100 procent, protože současný stav mimo jiné zakládá na obrovský korupční potenciál. Zároveň to nutí český stát, aby žádal notifikaci u Evropské komise. Kdyby ČEZ za racionální cenu prodal státu 100 procent dukovanské elektrárny, unijní notifikace by nebyla důležitá a dalo by se to obejít.

Místo toho evropský komisař a Francouz Séjourné, který je náhradou za Thiery Bretona, jehož odmítla šéfka EK Leyenová, vzkazuje Česku, abychom podpis pod smlouvou odložili. To je naprostá drzost. Viděl jsem i nějaké komentáře nejvyššího vedení ČEZ, že Francouzi u nás jadernou elektrárnu nechtějí. No jistě. Francouzi nám pomohli s notifikací pátého bloku a česká vláda vybrala korejského uchazeče. Nikdo jsme samozřejmě nemohli posoudit kvalitu nabídek, ale prohlášení šéfa ČEZ pana Beneše, že by nabídku na Dukovany od Francouzů nikdy nepodepsal, o něčem svedčí...

To je asi pro budoucnost české energetiky ne zcela dobré…

Je to neuvěřitelné z hlediska celé jaderné energetiky. Svědčí to o „kvalitní“ práci Ministerstva zahraničních věcí, protože to nemá obdoby! Když se o 100 procent zvýšila regulovaná část elektrické energie, označil jsem to za atentát na český průmysl. Ale tohle je atentát na český energetický průmysl. Strašné, je to za hranou všeho.

Vraťme se ještě k té nepodepsané smlouvě s KHNP. Vy jste o ní prohlásil, že je nepodepsatelná. Proč?

Ze dvou důvodů a je úplně jedno, kdo je dodavatelem. Ve smlouvě nebylo ujasněno financování. Pokud nevíte, za kolik z té jaderné elektrárny budete dostávat megawatt elektřiny, nemůžete takovou smlouvu podepsat. Viděli jsme teď navýšené náklady v Anglii, kde jde skoro o 200 eur/MW, a u nás bylo deklarováno, že budou nové bloky vyrábět za cenu pod 90 eur za megawatt, což říkal, myslím, pan premiér. Nikdo z těch lidí, kteří tohle říkají, nedělal nikdy byznys. Co není psáno, není dáno. Druhá věc je, že není vyřešená lokalizace a množství práce pro české firmy, protože každé jedno procento má obrovský multiplikační efekt, který zde ovšem není, protože bylo nejprve přislíbeno 60 procent pro české firmy, pak 30 a nakonec 20 procent pro naše firmy a nakonec tam není zjevně vůbec nic. Pokud pan ministr Vlček mluví o 20 procentech, tak je to přesně v rozsahu dodávky firmy Doosan jaderné strojírenství, což je korejská firma.

Pokud je to tak, co tedy vláda vyjednala?

Jde o amatérský přístup českého státu. Nemůže to být horší. Problém je, že to jde i za českými firmami, které se o to nestaraly. Ať se každý podívá, jak se tím české firmy zabývaly. Na mě to celé dělá dojem, že je to i ČEZ, nejen Francouzi, kdo tu elektrárnu nechce. Ptám se také, co tedy vlastně tehdejší ministr Síkela reálně vyjednal, když to měl na starosti? Vždyť svého času vykládal, že dostaneme tak výhodnou cenu, že jeden blok ze čtyř fakticky získáme zadarmo. Je to jako v pohádce, kde byla jitrnice, kterou svět neviděl.

Měli bychom tedy zásah soudu brát jako pozitivní, že nedošlo k podpisu smlouvy s Korejci?

V angličtině se tomu říká „buying argument“, koupený argument. Nebo také výmluva. Nemůžete po mně chtít, abych zpochybňoval nezávislost českých soudů.

Co se týče budoucnosti české energetiky, jak to vidíte?

Je to velký problém. Salámová metoda v podobě přehodnocování Green Dealu je neúčinná. Vládní garnitura, která jasně spoluzařídila konec spalovacích motorů, říká, že má velký úspěch v tom, že ten zákaz možná přijde až o tři roky později. To je absurdní. Ti lidé vůbec nevědí, co dělají? Co je za nápady, pokud má někdy něco končit, to chtít odkládat o rok nebo dva? Je úplně jedno, jestli to bude v roce 2030 nebo 2035. Jde o jasný signál, aby do toho nikdo neinvestoval. Stejné je to v energetice.

Pokud by případná nová vláda, která může vzejít z podzimních voleb, chtěla tendr udělat a nové bloky postavit, bude mít reálnou možnost to dotáhnout do konce?

Tento tendr na Dukovany 5 je mrtvý, to je podle mě zřejmé. A vůbec si nemyslím, že měl být nějaký tendr vyhlašován, ale mělo se udělat formou kontraktu vláda a vláda. Jednoznačně měl být dodavatelský úvěr. Situace je však horší, protože toto je podle mého soudu tlak na Německo, protože ten blok měl sloužit na vykrývání nedostatků německé energetické soustavy.

Jak tedy zajistit naší zemi dostatečné a stabilní zdroje energie, když vezmeme v úvahu i stále platný konec uhlí?

O tom jsem mluvil, když jsem zmiňoval zákaz spalovacích motorů. Zde totiž stále platí, že uhelné zdroje budou vytlačeny z trhu za pomoci emisních povolenek. Pokud se to stane, vláda musí říct, že na povolenky kašle, protože jinak nebude reálně mít elektrickou energii. Není to o tom, že ji nebude mít během celého roku, ale nebude ji mít v momentech, kdy ji potřebuje, anebo bude extrémně drahá.

Jestliže bude celý současný směr pokračovat, vyjadřuji obrovskou skepsi nad energetickou politikou České republiky, která reálně neexistuje. Sice dnes máme muniční iniciativu a velkou váhu ve světě, ale v Evropě zjevně nemáme žádnou váhu. Je to totální průšvih. Pokud někdo říká, že nebudeme stavět jaderné, ale plynové bloky, tak mám obočí až na temeni. Kde vezmeme technologii paroplynových cyklů? Německo chce stavět 20 gigawatt, čímž zkonzumuje kapacity na výrobu dané technologie. Ani tady není ta cesta. Pokud někdo tvrdí, že to tak není, rád se budu mýlit.