Eurovize začala. A s ní i kádrování. „Nevolte je, pomůžete Rusku.“

V úterý 13. května začalo první semifinále známé pěvecké soutěže Eurovision Song Contest 2025, ozvala se i platforma Top Lead s neobvyklým varováním: ačkoli se Rusko opět soutěže formálně neúčastní, „je neviditelně přítomné v některých vystoupeních“.

Na sociální síti X zveřejnila agentura infografiku se seznamem interpretů, kteří podle ní představují nepřímé napojení na Rusko – a vyzývá veřejnost, koho „nevolit, aby nepodporovala Rusko“.

Mezi šesticí interpretů, na které agentura Top Lead ve svém vizuálu upozorňuje jako na „nepřímé zástupce ruského vlivu“, se objevuje například irská zpěvačka Emmy. Důvodem má být fakt, že autorem její písně je Rus, přičemž samotný text údajně „romantizuje Sovětský svaz“.

Dále upozorňuje na rakouského reprezentanta, který vystupuje jako JJ. Na seznam se dostal kvůli tomu, že veřejně přiznal inspiraci ruskou ženou při tvorbě soutěžní skladby – přestože nejde o přímou spolupráci, už samotná zmínka o „ruském vlivu“ ho podle autorů staví do problematického světla.

Na seznamu se objevuje také arménský zástupce Parg, který byl označen za rizikového, protože po roce 2022 – tedy po začátku ruské agrese – vystoupil na koncertě v Rusku.

V případě gruzínské zpěvačky Mariam Shengelii nehraje roli obsah její hudby, ale její údajná podpora politické strany Georgian Dream, která je v Evropě označována za proruskou.

A estonský performer Tommy Cash se podle agentury prohřešil tím, že „neodsoudil Rusko“, jeho vystoupení režíroval ruský tvůrce a tematicky údajně vzbuzuje nostalgii po sovětských časech.

Today is the first semi-final of the #Eurovision Song Contest 2025. Although Russia is not participating in the contest again, it is invisibly present in some of the performances.



Here's who you shouldn't vote for to avoid indirectly supporting Russia. pic.twitter.com/QIZ1wNfZ21