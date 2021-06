MHMP: Zástupci hlavní města diskutovali s?vládou ČR o financování Městského okruhu i majetkových poměrech Nemocnice Na Bulovce

reklama

V?souvislosti s?pozemky v Letňanech bylo dohodnuto, že bude prověřen alternativní způsob financování Městského okruhu státem.

Podíl na financování vnitřního Městského okruhu byl od začátku jednou z podmínek realizace majetkových směn ze strany hlavního města Prahy. V?návaznosti na to byly řešeny i majetkové poměry Nemocnice Na Bulovce, která potřebuje další rozvoj a nachází se zde důležitá infekční klinika.

Na jednání zástupců města a státu se podařilo vyřešit tři ze čtyř sporných bodů připravovaného memoranda. Na stole zůstává otázka garance financí od státu na klíčové dopravní stavby v Praze, jelikož před dalším rozvojem v Letňanech je nutné vyřešit především dopravní obslužnost v této části města. V severovýchodní oblasti Prahy nyní chybí části obou silničních okruhů.

„Jednání považuji za úspěšné. To, že se bude stát podílet na financování vnitřního Městského okruhu, bylo jednou ze zásadních podmínek ze strany Prahy od začátku našich společných jednání o majetkových směnách. Dohodli jsme se, že stát prověří alternativní cestu pro financování. Namísto příspěvku šedesáti miliard do rozpočtu města by stát zaplatil celou stavbu. Pro Prahu by to bylo finančně výhodné, protože by pak za vnitřní okruh nemuselo město nic platit, ale potřebujeme od státu garanci, že se vnitřní okruh opravdu postaví. To je zcela zásadní,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Premiér nám dnes na nabídl možnost stavby Městského okruhu státem. Zatím se jedná pouze o myšlenku. Počkáme, jestli stát přijde s nějakým konkrétním návrhem a jak bude vypadat. Pro Prahu je důležitá i rychlost přípravy, proto dál pokračuji v práci na Městském okruhu, abychom neztratili ani den. Uvidíme, s čím přijde stát, ale za nás se v tuhle chvíli nic nemění a dál vlastními silami posouváme k realizaci jednu z nejdůležitější investic pro Prahu,“ popsal Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Na jednání se řešily také pozemky Nemocnice Na Bulovce, kterou provozuje stát, avšak majetkově patří z?větší části hlavnímu městu. „Osobně mě těší, že vláda se vyjádřila v?tom smyslu, že Nemocnice Na Bulovce patří mezi její priority v?oblasti zdravotnictví. Domnívám se, že s?ohledem na velkou roli tohoto zařízení v?období koronaviru a infekční kliniku, která se zde nachází, si zaslouží mnohem větší pozornost a budoucí rozvoj,“ doplnila radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

V?rámci jednání se diskutoval také zámek na Veleslavíně, ve kterém by hlavní město chtělo do budoucna zřídit specializované středisko paliativní péče. „Bez vzájemného vypořádáni mezi státem a městem se neposuneme v rámci efektivní správy jednotlivých objektů a lokalit v?Praze. Kromě řešení otázky Letňan je totiž důležité konečně „rozseknout“ otázku Bulovky a dokončit připravovanou směnu tak, že areál nemocnice bude mít stejného majitele i provozovatele. To by se mělo pozitivně projevit i na kvalitě péče a standardu nemocnice. Další nadějí je, že dále s otázkou vyřešení Letňan nebude spojován osud Veleslavínského zámku, kdy otevření jeho zahrad je velkou prioritou nejen pro obyvatele Prahy 6,“ dodal radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

„Intenzivně spolupracujeme se starosty z dotčených městských částí a máme shodu, že základem je řešení deficitu dopravních staveb v celé oblasti. Proto na to v jednání se státem klademe důraz. Jsem rád, že v tomto vážném tématu hlavního města Prahy, kdy dopravní stavby slouží nejenom celému regionu, ale i celé zemi, nacházíme u státu pochopení. U druhého vážného tématu, jímž je Bulovka, pokračujeme v pracích na směnách. Věříme, že tak bude možné nachystat skutečně udržitelnost koncepce postupné přestavby této důležité nemocnice tak, aby odpovídala parametrům 21 století,“ uzavřel Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Následující jednání by se měla uskutečnit do konce června a pokračovat v?červenci tohoto roku.

