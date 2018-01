MMR: V Bruselu byla představena česká pozice k budoucnosti politiky soudržnosti

První z nich byla zaměřená na českou pozici k budoucnosti politiky soudržnosti a druhá podrobněji představila český pohled na územní dimenzi této politiky a Evropskou územní spolupráci po roce 2020. O obě akce byl ze strany odborné veřejnosti velký zájem. Zúčastnilo se jich více než 100 zástupců Evropské komise, Evropského parlamentu i odborníci ze Stálých zastoupení a ministerstev členských států EU.

„Od vstupu České republiky do Evropské unie se české regiony ekonomicky stále více přibližují průměru EU. Česká ekonomika díky evropským fondům roste. Například v roce 2015 bylo HDP České republiky o 4 % vyšší, než by bylo bez evropských fondů. Nicméně HDP a další ekonomické ukazatele nejsou všechno. Podpořené projekty zvyšují kvalitu života občanů EU, přináší nové pracovní příležitosti, zvyšují mobilitu občanů, podílí se na zlepšování životního prostředí a pomáhají zefektivňovat výkon veřejné správy země,“ sdělila náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj Olga Letáčková a dodala: „To jsou důvody, proč je důležité se zasadit o silnou politiku soudržnosti i po roce 2020. Včerejší jednání umožnilo o nastavení budoucího období diskutovat za přítomnosti expertů, zástupců veřejných orgánů i politické obce a dalších partnerů. Názory našich partnerů jsou pro nás velmi cenné, komunikace o přínosech politiky soudržnosti a o celkové podobě politiky po roce 2020 je důležitý aspekt při přípravě tohoto období.“Česká republika se v souvislosti s příštím programovým obdobím zasazuje také o její větší flexibilitu a zjednodušení pravidel. Politika soudržnosti je nástrojem, který by měl umožňovat státům pružně reagovat i na nepředvídatelné výzvy. Snížení počtu pravidel, jejich sladění napříč různými fondy, je důležité, aby mohl i samotný příjemce prostředky z evropských fondů čerpat efektivněji a rychleji.Na prezentaci České pozice k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 navázala prezentace České pozice k územní dimenzi politiky soudržnosti a Evropské územní spolupráci po roce 2020 na půdě Výboru regionů. V průběhu prezentace zazněly české zkušenosti s implementací územní dimenze evropských fondů i programů s nadnárodním přesahem. Z jednání vyplynulo, že přibližování regionů a respektování specifik různých oblastí, jako jsou městské nebo venkovské oblasti, je přidanou hodnotou evropských fondů a jako takové by tyto aspekty měly být nejen zachovány, ale i dále rozvíjeny po roce 2020.Více se tomuto tématu budeme věnovat v článku, který vyjde v příštím vydání bulletinu Oko NOKu