MPSV: Co se mění po odchodu Velké Británie z Evropské unie

Tato dohoda zajišťuje, že až do konce přechodného období, tedy do 31. prosince 2020, se bude v oblasti přístupu na pracovní trh a v oblasti sociálního zabezpečení postupovat stejně jako by Spojené království bylo nadále v EU.

Občané Spojeného království, kteří v ČR nyní pracují nebo do ČR přijedou pracovat v období od 1. února do 31. prosince 2020, nebudou muset pro legální výkon práce získat žádné pracovní oprávnění.

V oblasti dávek sociálního zabezpečení (nemocenského a důchodového pojištění, rodinných dávek, pohřebného a příspěvku na péči) se u osob, které migrovaly mezi ČR a Spojeným královstvím, po 31. lednu 2020 až do 31. prosince 2020 nezmění nic ani co do jejich nároků, ani co do způsobů jejich uplatňování. Stejný jako dosavadní bude i způsob vzájemné komunikace příslušných institucí ČR a Spojeného království.

V přechodném období by měla být sjednána smlouva o budoucím vztahu mezi EU a Spojeným královstvím. Podle resortu práce a sociálních věcí by bylo vhodné, aby obsahovala také ustanovení upravující ochranu sociálních nároků osob v budoucnu migrujících mezi Spojeným královstvím a zeměmi EU. Nicméně nyní nelze obsah takové smlouvy předjímat.

Občané ČR, kteří budou chtít nadále žít ve Spojeném království po 30. červnu 2021, se musí zaregistrovat v „EU Settlement Scheme“. V případě kladného vyřízení žádosti získají „status usedlíka“ nebo „předběžný status usedlíka“. Více informací je dispozici ZDE.

