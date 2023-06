MPSV: Vláda schválila nařízení, které určuje započitatelné náklady na bydlení

reklama

Vláda také schválila nařízení, které určuje započitatelné náklady na bydlení pro stanovení nároku na humanitární dávku a její výše. Aby mohl cizinec s dočasnou ochranou dostat plnou výši započitatelných nákladů, musí bydlet na základě nájemní smlouvy v bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv MPSV.

Ubytování uprchlíků a solidární domácnosti budou ze strany státu podporovány i po 1. červenci, půjde ale o jinou formou, než je tomu nyní. Lidé s dočasnou ochranou budou poskytovatelům ubytování platit nájem, pomoc státu na bydlení uprchlíci dostanou přímo v rámci humanitární dávky, a to právě v podobě započitatelných nákladů na bydlení.

„Jejich plnou výši je možné získat pouze v případě, kdy uprchlík bude bydlet v bytě, který jeho majitel zapíše do evidence bytů a smluv MPSV (ZDE). Prosím tedy majitele – nezapomeňte své byty do evidence zapsat. Je to jednoduché a vše vyřídíte pohodlně on-line,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Výše započitatelných nákladů na bydlení v bytech zařazených v evidenci:

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 13289 lidí

3 000 Kč za kalendářní měsíc pro 1 osobu,

6 000 Kč za kalendářní měsíc pro 2 osoby,

9 000 Kč za kalendářní měsíc pro 3 osoby,

12 000 Kč za kalendářní měsíc pro 4 osoby,

15 000 Kč za kalendářní měsíc pro 5 a více osob.

Výše započitatelných nákladů na ubytování v ostatních prostorech:

2 400 Kč za kalendářní měsíc pro 1 osobu,

4 800 Kč za kalendářní měsíc pro 2 osoby,

7 200 Kč za kalendářní měsíc pro 3 osoby,

9 600 Kč za kalendářní měsíc pro 4 osoby,

12 000 Kč za kalendářní měsíc pro 5 a více osob.

Jedná se o částky, které vstupují do vzorce pro výpočet výše dávky, nikoli plnou kompenzaci nákladů s bydlením. Mění se i koncepce nouzového ubytování, které bude nadále bezplatné pouze 150 dní po udělení dočasné ochrany a po této době bude bezplatné pouze pro zranitelné osoby. Klesnou tím výdaje ze státního rozpočtu.

Novela zákona Lex Ukrajina 5 přinesla i některé další úpravy humanitární dávky. Její výše se nově již od prvního měsíce naváže na částku životního minima podle věku, a to po dobu prvních 150 dnů. Následně dojde ke snížení částky na existenční minimum. Výjimkou budou zranitelné skupiny, kterých se tato přísnější pravidla týkat nebudou. Jde o děti, studenty, těhotné ženy, osoby starší 65 let, pečující o dítě do 6 let, lidi se zdravotním postižením a ti, kteří o ně pečují. Praha 21. června 2023

Uprchlíci nedostávají žádné jiné dávky kromě humanitární dávky. Veškeré důležité informace k těmto změnám jsou k dispozici na webu MPSV (ZDE). Najdete zde také orientační kalkulačku výpočtu humanitární dávky (ZDE).

„S těmito úpravami přicházíme po více než roce od začátku války. Stále zachováváme vstřícnou podporu uprchlíků, zároveň ale stavíme na předpokladu, že se tito lidé postupně zapojují do běžného života a státní podpora může cílit už především na ty zranitelné. A to se také daří,“ zdůvodnil ministr Jurečka.

Modelové příklady výše humanitární dávky se započitatelnými náklady

Matka a dvě děti (obě starší 10 let) v bytě v evidenci

Příjem: 17 000 Kč

Započitatelné náklady na bydlení podle nařízení: 9 000 Kč

Součet HuD (7. měsíc), o který žádají: matka: 3 130 Kč; 1. dítě: 3 490 Kč; 2. dítě: 3 490 Kč (= 10 110 Kč)

Výpočet nároku na humanitární dávku:

dávka = (součet HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) - příjem

dávka = (10 110 + 9 000) – 17 000

dávka = 19 110 – 17 000

dávka = 2 110 Kč (tato částka je následně porovnána s případnými úsporami)

Dospělá osoba v evidenci uchazečů o zaměstnání bydlící na ubytovně

Příjem: 0 Kč

Započitatelné náklady na bydlení podle nařízení: 2 400 Kč

HuD (7. měsíc), o kterou žádá: 3 130 Kč

Výpočet nároku na humanitární dávku:

dávka = (HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) - příjem

dávka = (3 130 + 2 400) – 0

dávka = 5 530 – 0

dávka = 5 530 Kč (tato částka je následně porovnána s případnými úsporami)

Dvě dospělé osoby (jedna OZP, druhá pečující o OZP) v nouzovém ubytování (obě bezplatně i po 150 dnech)

Příjem: 3 000 Kč (např. dávky z Ukrajiny)

Započitatelné náklady na bydlení: 0 Kč (jedná se o osoby bezplatně ubytované v nouzovém ubytování)

Součet HuD (5. měsíc), o který žádají: osoba OZP: 7 290 Kč; druhá osoba pečující o OZP: 4 860 Kč (= 12 150 Kč)

Výpočet nároku na humanitární dávku:

dávka = (součet HuD + započitatelné náklady na bydlení podle nařízení) - příjem

dávka = (12 150 + 0) – 3 000

dávka = 12 150 – 3 000

dávka = 9 150 Kč (tato částka je následně porovnána s případnými úsporami)

V tomto případě bude státem hrazeno nouzové ubytování cca 21 000 Kč za měsíc.

Psali jsme: AMSP: MPSV připravuje změny v Zákoníku práce, připomínky partnerů mu nejsou vhod Ombudsman: MPSV si stanovilo pravidla pro odstranění tvrdosti zákona MPSV: Změny ve výplatě humanitární dávky a příspěvku pro solidární domácnost MPSV: Přidáno dostanou pracovníci v sociálních službách, zdravotníci či učitelé

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama