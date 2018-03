MŠMT: Vláda schválila finanční podporu Mistrovství Evropy v judu

Vláda dnes schválila finanční podporu pro pořádání Mistrovství Evropy v judu v maximální výši 45,5 milionu korun. Finanční podpora MŠMT je rozložena do období 2019 – 2020, přičemž největší část, přes čtyřicet milionů korun, spadá do podpory pro rok 2020. V případě organizace ME v judu až v roce 2021 je podpora o rok posunuta. Zbylé náklady na pořádání ME v judu zajistí Český svaz juda z příjmů od národních federací účastnících se mistrovství, partnerů a z vlastních zdrojů.

„Realizace této významné sportovní události v Praze se určitě pozitivně promítne v návštěvnosti akce zahraničními turisty. Rovněž s ohledem na úspěchy našich reprezentantů v posledních letech předpokládáme velký zájem české sportovní veřejnosti a v neposlední řadě zvýšení popularity juda,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Z celkové částky půjde 43,5 milionu korun na neinvestiční oblast, další dva miliony budou použity do investic na pořízení soutěžních tatami podle specifikace Evropské unie juda a přepravných vozíků.

Judo se v současné době těší v České republice oblibě především díky zisku zlaté olympijské medaile českým reprezentantem Lukášem Krpálkem na posledních Olympijských hrách v brazilském Rio de Janeiru v roce 2016. Vedení svazu má jasnou představu, kam chce sportovní odvětví posunovat, roste zájem dětí, přibývá klubů a judo dnes nestojí pouze na úspěchu Lukáše Krpálka. ME v judu v 2020 Praze tak bude přehlídkou nejen českých olympijských nadějí před OH v japonském Tokiu.

Psali jsme: MŠMT: Vyhlášení vítěze soutěže k tématu holocaust „Daniel“ MŠMT připravilo pro školy praktický návod k GDPR MŠMT vypsalo výzvy pro bojové, úpolové a moto sporty za 95 milionů MŠMT poskytne až 6 miliard ZUŠ a zájmovému vzdělávání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva