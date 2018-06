MŠMT výrazně zvyšuje podporu česko-izraelských výzkumných projektů

V rámci jednání podepsal náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT Václav Velčovský s izraelským ministrem vědy a technologie Ofirem Akunisem Pracovní plán k naplňování bilaterální deklarace o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje. Zamýšlený objem prostředků na podporu výzkumných projektů se v programovém období 2019-2021 téměř ztrojnásobuje. Nový program je specificky zaměřen na oblasti umělé inteligence, robotiky a čistých technologií.

Kromě toho se zúčastnil náměstek Velčovský společně s českou delegací mezinárodní ministerské vědecké konference Thinking out of the box, kterou slavnostně zahájili premiér Státu Izrael Benjamin Netanjahu a izraelský ministr vědy a technologie Ofir Akunis.

Tématem sympozia byly vědecké inovace přispívající ke zkvalitnění lidského života, systém podpory výzkumu, vývoje a inovací a spolupráce státu a výzkumných organizací. Konference se zúčastnilo více než 20 zemí z celého světa, ministři i zástupci vědecké obce včetně nositelů Nobelovy ceny.

autor: Tisková zpráva