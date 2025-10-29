„Turkova kauza v USA nezajímá.” „Lipavský mimo.” Zvrat ve vztazích s Amerikou

Končící ministr zahraničí Jan Lipavský si před odchodem z Černínského paláce odskočil na návštěvu Spojených států amerických a při návratu tvrdil, že budoucí český premiér Andrej Babiš bude pro Donalda Trumpa nepřítelem číslo jedna, pokud jeho vláda nenavýší obranné výdaje na pět procent HDP.
„Z USA jsem si do Česka dovezl jasnou zprávu. Pokud Andrej Babiš nebude dále navyšovat výdaje na obranu, stane se v Česku Trumpovým nepřítelem číslo 1,“ napsal Lipavský po návratu do Prahy.
Za toto své tvrzení sklidil na sociálních sítích notnou dávku kritiky. Zvláště proto, že nový americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick se ihned po svém příletu do Prahy setkal s budoucím premiérem Andrejem Babišem, zatímco Jana Lipavského ve Spojených státech nikdo, kdo má blízko k Donaldu Trumpovi, nepřijal.
Ministerstvo zahraničních věcí i samotný Lipavský z cesty zveřejňovali fotografie ze setkání s českými krajany. Vidět bylo možné také fotky ministra na hřbitově, ministra pijícího pivo v české hospodě v New Yorku, ministra stěhujícího naši ambasádu do jiné budovy, ministra hrajícího si s loutkami postav Hurvínka a psa Žeryka či ministra pojídajícího koblihy. Nikoli ovšem snímky ministra na bilaterálním jednání s některým z důležitých postav Trumpovy administrativy.
Jan Lipavský se zúčastnil večera pořádaného politickou neziskovkou Globsec, která vznikla na Slovensku a nyní své akce pořádá hlavně v Praze, a zavítal také na akci americké neziskovky CEPA (The Center for European Policy Analysis), kde převzal ocenění.
Ani jedna z těchto organizací nemá jakkoli blízko k Donaldu Trumpovi a jeho administrativě. Globsec je evropská neziskovka, která léta přijímá peníze hlavně od Evropské komise či velkých soukromých dárců včetně nadací George Sorose a prosazuje především liberálně-progresivistickou agendu. Velmi podobné je to s americkou neziskovkou CEPA, která prosazuje hlavně NATO a je ideově napojená jak na Demokratickou stranu, tak na dříve vlivné neokonzervativní republikánské struktury, které však v dnešní administrativě nemají takřka žádné slovo.
Lipavský po setkání se zástupci neziskovky CEPA zveřejnil příspěvek, ve kterém jednání shrnul. Pochlubil se oceněním, které od nich získal, a dodal, že také mluvili o nákupu stíhaček F-35 pro českou armádu. Organizaci CEPA přitom sponzoruje firma Lockheed Martin, která F-35 vyrábí (v minulých letech platila i akce organizované neziskovkou Globsec).
Ministr tedy v USA za peníze českých daňových poplatníků nemluvil s vládnoucími politiky, ale spíše s nepříliš významnými lobbisty a aktivisty. Nemluvě o tom, že ve vedení či mezi zaměstnanci a spolupracovníky CEPA jsou lidé, kteří patří mezi časté kritiky Donalda Trumpa. Jeden z nich dokonce před časem amerického prezidenta označil za „Putinova užitečného idiota“. Tolik k jednáním, která v USA absolvoval Jan Lipavský.
Na druhé straně, jak jsme již zmínili, nový americký velvyslanec v Praze, blízký muž Donalda Trumpa Nick Merrick, krátce po svém přistání v Praze vyrazil na schůzku s Andrejem Babišem. Nové osazenstvo americké ambasády v Česku i vládnoucí republikáni se navíc nestýkají pouze s Babišem, ale kontakty rozvíjejí i dalšími politiky, kteří budou tvořit příští vládu. Serveru ParlamentníListy.cz to potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů z diplomatických kruhů.
„Americká administrativa včetně nového velvyslance v Praze sleduje rodící se vládu Andreje Babiše, Motoristů i SPD s určitými sympatiemi. Dívají se na tento vznikající projekt pozitivně, a s nadějí dokonce vidí i SPD a Tomia Okamuru. Nový velvyslanec se ihned setkal s Babišem, ale probíhají i další kontakty s jednou z menších budoucích koaličních stran,“ sdělil redakci diplomatický zdroj.
Lze se domnívat, že se jedná o Motoristy, neboť by to odpovídalo jejich už dříve budovaným kontaktům s týmem Donalda Trumpa. Kromě toho Filip Turek s Petrem Macinkou se účastnili Trumpovy prezidentské inaugurace a jako jediní z České republiky získali pozvání přímo od nejbližšího týmu Donalda Trumpa.
ParlamentníListy.cz též zajímalo, zda Američané jakkoli vnímají, nebo dokonce sledují kauzu, kterou kolem Filipa Turka rozjel Deník N. Odpůrci budoucí vlády totiž veřejně mluví o tom, že pokud by se Turek stal šéfem diplomacie, nikdo ze zahraničí se s ním nebude bavit. Takto názorově naladěné tedy zjištění naší redakce nepotěší. Američanům je to úplně jedno, kauza je nezajímá.
„Ve Washingtonu to absolutně nikoho nezajímá a zajímat nebude. Není to pro ně téma, natož problém. Turek je vnímán jako proamerický a protrumpovský politik s výraznou voličskou podporou. Pokud se ministrem zahraničí stane, bude mít ve Washingtonu dveře otevřené,“ řekl nám zdroj blízký americké diplomacii.
Podobně to vidí i bývalý ministr zahraničních věcí a ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda, podle něhož Donald Trump a jeho administrativa své protějšky nekádrují, ale soustředí se na dosažení výsledků. Svoboda rovněž zpochybňuje, že ministru Lipavskému kdokoli z americké administrativy řekl, že se Babiš může stát Trumpovým nepřítelem číslo jedna.
„Vylučuji tezi, že někdo z administrativy Spojených států amerických řekl, že nebude-li Babiš navyšovat výdaje na obranu, stane se nepřítelem. Administrativa USA je svéprávná a bude Babiše a jeho vládu soudit podle toho, co bude mít v programovém prohlášení a co bude dělat. Mohl to říct někdo ve Spojených státech, ale určitě ne administrativa. Ta by rozhodně nestavěla postoj k budoucí české vládě podle toho, co se ještě nestalo, to se mi nezdá. Neumím si představit, že by to řekl někdo, kdo skutečně reprezentuje americkou administrativu. Ať pan ministr Lipavský sdělí, která osoba a při jaké příležitosti mu to řekla, načež to můžeme posoudit. Proč se vlastně ministr Lipavský stará o pozici Andreje Babiše u Trumpa? To je otázka. Babiš bude zřejmě premiérem a bude se o svou pozici v USA starat sám. Nechápu, proč to trápí pana Lipavského. Vláda bude posuzována podle skutků a nikoli podle očekávání,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz bývalý šéf české diplomacie.
Kroutí též hlavou nad tím, že by Američané měli odmítat případného ministra zahraničí Filipa Turka či jakéhokoli dalšího ministra kvůli tomu, co o něm píší média.
„Trump je člověk, který má diplomacii svého druhu. Jednoho dne se to bude označovat jako Trumpova škola nebo Trumpův styl. Jeho stylem je, že chce dosáhnout výsledků, ale nemoralizuje a je mu jedno s kým. Jde mu o výsledky. To je třeba mír na Ukrajině a chce toho dosáhnout. Nebo prodej zbraní a zvýšení kapacity NATO. Trump není typem člověka, který by předem kádroval, s kým se bavit bude a s kým nikoli. Tak se vůbec nechová. Podívejte se na Zelenského, kterému jeden den nadává v Bílém domě a za dva dny ho pochválí,“ popisuje Cyril Svoboda.
Nelze podle něho přeceňovat z druhé strany ani skutečnost, že se například Filip Turek s Petrem Macinkou zúčastnili Trumpovy inaugurace. „Trump a jeho administrativa se bude chovat podle toho, čeho chtějí dosáhnout. Nemají však žádné předsudky, to určitě ne,“ doplňuje zkušený diplomat.
autor: Radim Panenka