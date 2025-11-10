Senátor Láska: Rajchl je agresivní, arogantní a nebezpečný h*jzl

Někdy se asi opravdu snažíme být „lepšolidi“. Bohužel.
Jindřich Rajchl je člověk, který má celou svoji politickou kariéru postavenou na lži a nenávisti. Neváhá útočit na potomky jiných politiků, neváhá opakovaně vyhrožovat fyzickým násilím, neváhá vyzývat k zastřelení konkrétních političek.
Jindřich Rajchl je člověk tak blbý, že přestože ví, že v minulosti točil porno za prachy, neváhá opakovaně svého názorového oponenta označovat za pornoherce.
Jindřich Rajchl je tak bezpáteřní hajzl, že když mu kvůli jeho porno kariéře teče do bot, neváhá do věci zatáhnout své děti a schovávat se za ně.
A samozřejmě nezapomeňme, že Jindřich Rajchl je vytrvalý obhájce ruských vrahů a znásilňovačů.
To všechno je Jindřich Rajchl. A tenhle člověk se vlastní blbosti dostane do nepříjemné situace. A reakce nemalé části našeho politického spektra? Sežereme mu to i s navijákem. “Je to nefér, odsuzujeme to. Takhle se to dělat nemá.“. Promiňte, ale prostě lepšolidi.
Jindra je agresivní, arogantní a nebezpečný hajzl, který si vlastní blbosti nadělal problémy. Nevidím v tom žádnou nespravedlnost, když někoho praští přes hlavu stejný klacek, kterým se dosud oháněl on. Ok, nebudu se nějak hlasitě radovat (zvláště když proti Rajchlovi vyjede stejný šmejd, jako je on sám). Ale aspoň můžu mlčet a myslet si třeba něco o božích mlýnech.
