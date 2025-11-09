České dráhy: Nové sezónní menu v restauračních vozech potěší výraznými chutěmi

Podává se například dančí ragú na víně, koprová omáčka nebo koláč s čokoládovou ganache a karamelizovanými višněmi. Sezónní nabídka je k dostání ve všech vlacích, které nabízejí služby ČD Restaurant se servisem JLV. Aktuální sezónní nabídka zahrnuje tradičně polévku, hlavní chod včetně vegetariánské varianty a dezert.
Tentokrát kuchaři vsadili na poctivou kuchyni a výrazné chutě. V jídelním lístku ode dneška najdete zelnou polévku s klobásou a zakysanou smetanou, dančí ragú na víně s kořenovou zeleninou a bramborovo-celerovým pyré, a jako sladkou tečku na závěr nabízíme koláč s čokoládovou ganache a karamelizovanými višněmi. Vegetariánská varianta hlavního chodu nabídne českou klasiku – koprovou omáčku s vejci a pečenými bramborami grenaille.
Společnost JLV, která ve vlacích ČD zajišťuje catering, připravila nové menu ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů České republiky. Sezónní nabídka se několikrát ročně obměňuje, takže i pravidelní cestující mohou stále objevovat nové chutě.
Nové sezónní menu
Polévka:
Zelná polévka s klobásou a zakysanou smetanou
Hlavní chod:
Dančí ragú na víně s kořenovou zeleninou a bramborovo-celerovým pyré
Hlavní chod vege:
Koprová omáčka s vejci a pečenými bramborami grenaille
Dezert:
Koláč s čokoládovou ganache a karamelizovanými višněmi
Sezónní menu doplňuje stálý jídelní lístek, k dostání tak zůstávají oblíbené stálice, jako např. svíčková na smetaně, smažený kuřecí řízek nebo snídaňová nabídka.
V současném jízdním řádu vypravují České dráhy každý den zhruba 160 vlaků se službou ČD Restaurant se servisem JLV. Do této flotily postupně přibývají také restaurační vozy nové generace ComfortJet, které vozí cestující na vlacích směřujících z Česka do Berlína a Hamburku nebo do Vídně. K těmto destinacím postupně přibude také Bratislava, Budapešť nebo dánská Kodaň.
autor: Tisková zpráva