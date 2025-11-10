Rajchl (PRO): Pan Pášma je buď hlupák, nebo demagog. Případně obojí

Další, kdo se na mé pseudokauze dokonale odvařil, je Antonín Pášma a jeho politická ziskovka Štít demokracie.
Ve svých vyjádřeních se do mě pustil s tím, jak si teď můžu stěžovat na zatahování mých dcer do politiky, když já sám jsem před pár měsíci zaútočil na Filipa Nerudu.
Bohužel však "přehlédl" několik podstatných rozdílů:
1) mé dceři není 18 let, Filipovi Nerudovi ano
2) má dcera se nikdy neangažovala v politice, nepublikovala jeden jediný komentář na svých sítích, který by se politiky či veřejného života jakkoliv týkal
3) já, ani nikdo z mých příznivců nepřijel před dům Nerudových, abych jej tam bez jeho svolení potmě natáčel a vyprávěl mu, že se u nich doma dějí divné věci
Kdyby bylo Filipovi Nerudovi 16 let, nepsal na své sítě jeden útočný komentář za druhým, nevstoupil aktivně do Oganesjanova gangu a neangažoval se v politické diskusi, tak bych se jej nikdy slovem ani nedotkl. A dokonce bych tvrdě vystoupil proti každému, kdo by tak učinil.
Stejně tak bych se v momentě, kdy má dcera dovrší 18 let a rozhodne se veřejně vystupovat a komentovat politické dění s velmi ostrými komentáři na adresu představitelů oponentního politického proudu (o čemž pochybuji, protože ji politika nezajímá), nikdy nesnížil k tomu, abych ji bránil argumentem, že je má dcera.
Naopak bych jí řekl, že když chce ve veřejném prostoru rozdávat rány, tak se také musí naučit je přijímat. A ať ji ani nenapadne se schovávat za mě a kňourat, že jí někdo vyčetl, že propadla, jen proto, že je moje dceruška.
Přesně v tomto duchu jsem se vyjádřil vůči Filipovi Nerudovi. Tedy, že bych o něj slovem nezavadil, pokud by se sám politicky neangažoval. A že se k němu nevyjadřuji jako k synovi Danuše Nerudové, nýbrž jako k dospělému muži, jenž po všech kolem sebe pálí ostrými a v momentě, kdy se někdo opře do něj, tak se hájí tím, že se jedná o "útok na dítě známé političky".
Pokud v těchto dvou případech pan Pášma nevidí rozdíl, tak je buď hlupák nebo demagog. Případně obojí.
Hájit přepadení mé dcery před jejím domem dvěma úchyláky s kamerou, kteří jí tam vypráví, že se u nich doma dějí na gauči divné věci, srovnáním s věcnou kritikou dospělého muže, jenž se sám rozhodl vstoupit do veřejného ringu, může jen naprostý ubožák.
Pokud se tady tento fanatický aktivista k této trapné argumentaci snížil, tak jen odhalil svou pravou tvář.
Všem ukázal, že je na stejné morální úrovni jako Oganesjan, Pšenák, Blujová či Fridrichová.
A tím se sám diskvalifikoval ze společnosti lidí, jež spojuje elementární přesvědčení, že nezletilé děti, jež se nikdy ve veřejném životě neangažovaly, se prostě do politického boje nezatahují.
Pášmovi a celému Štítu demokracie tak najednou spadla jejich maska "slušnolidí", čímž se mezi normálně smýšlejícími občany této země definitivně odrovnal.
Což je jen dobře.
P.S.: Ilustrační foto je z přivítání Filipa Nerudy v "Oganesjanově gangu". Ano, tak se členové této skupiny morálně pokleslých jedinců sami nazývají.
JUDr. Jindřich Rajchl
autor: PV