Toto říkal mé nezletilé dceři. Nikomu bych to nepřál. Rajchl promluvil o Pšenákovi

Pane poslanče, v pátek večer jste na svůj facebook napsal: „Šikana Oganesjanova gangu dnes zasáhla mé děti. Oni se opravdu neštítí vůbec ničeho. Je nejvyšší čas je zastavit.“ Co se tedy stalo?
Stalo se to, že jeden z členů Oganesjanova gangu s kameramanem přišli večer k mému domu, zkoušeli se dozvonit na moji rodinu, protože já jsem nebyl doma. V momentě, kdy přicházela moje 16letá dcera s kamarádkou a se psem, tak za ní přišel pan Pšenák a bez jakéhokoliv souhlasu ji začal natáčet. Hovořil s ní o tom, jestli tam bydlí pan Rajchl, což musel dobře vědět, když tam je zvonek, na kterém je napsáno Rajchlovi. Následně se jí zeptal, jestli je jí už 18 let, což vůbec nechápu, proč se jí ptal, a když mu řekla, že ne, tak jí začal říkat, že se v tom domě dějí divné věci. A když moje dcera odpověděla, že se tam žádné divné věci nedějí, z čehož mu muselo být jasné, že je to moje dcera a navíc fotky mých dcer jsou i dostupné na internetu, tak jí vyprávěl o tom, že má nějaké video, kde čtyři lidi na gauči dělají nějaké divné věci.
Říkal to potmě šestnáctileté holce, kterou v tu chvíli natáčel, s kamerou, která měla navíc na sobě velmi ostré světlo. Což samo o sobě bez jejího souhlasu, vůbec na to nemá právo. Dcera se natolik vylekala, že místo aby šla domů, kam mířila, tak raději odešla do parku a volala roztřesená a uplakaná mojí manželce, že se bojí, že neví, co to tam je za lidi, že jí vyprávějí nějaké divné věci a má strach vůbec jít domů. Nato mi volala moje manželka a já jsem kontaktoval policii a samozřejmě jsem jel co nejrychleji domů.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
A co se dělo, když jste přijel?
Stále tam byl pan Pšenák a bez jakéhokoliv mého souhlasu mě začali natáčet. Já volal dceři, ale ta nechtěla jít domů, dokud tam nebude policie. Takže se schovávala půl hodiny v parku, ve tmě. Když přijela policie, tak teprve přišla, rozklepaná, uplakaná. Moje nejstarší dcera se bála z domu odejít tam, kam původně chtěla, a moje nejmladší dcera byla vyděšená a v noci nechtěla jít spát, protože se bála.
Já to považuji za naprosto bezprecedentní útok na mé soukromí. Pan Pšenák mě mohl kdykoliv kontaktovat v Poslanecké sněmovně, kdyby měl zájem se mnou o tom hovořit. Ale on neměl zájem o tom hovořit, on měl zájem šikanovat moji rodinu. Tak, jak to dělá soustavně už dva roky. Já jsem na něj podal trestní oznámení, které jsem ještě následně doplnil. Podával jsem už trestní oznámení na pana Oganesjana a pevně doufám, že tato celá organizovaná skupina, která tady páchá soustavnou trestnou činnost, už bude řešena trestněprávními prostředky ze strany orgánů činných v trestním řízení.
Mluvíte o trestné činnosti. Jako právník, jaký trestný čin v tom vidíte?
Je to nebezpečné pronásledování, § 354, a možná i poškozování mravní výchovy mládeže. Protože 16leté dceři tam vyprávět nějaké oplzlosti, popisoval tam nějaké erotické praktiky, to je prostě za hranou. Notabene v momentě, kdy se jí nejdříve zeptá, jestli je jí 18, a stejně v tom pokračoval. A i přesto, že moje dcera řekla, že žádné divné věci se tam nedějí, tak on říkal – no, to já jsem tam viděl na videu čtyři lidi, jak dělají divné věci. To je něco absolutně neakceptovatelného. A můžeme mít na spoustu věcí politicky různé názory, ale přece na tomto bychom se měli všichni shodnout, že děti a rodiny se do politického boje netahají. Mně se hned začali s podporou ozývat politici z nově se rodící koalice, včetně třeba paní senátorky Hamplové, Tomia Okamury, Libora Vondráčka a dalších...
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Samozřejmě se musím zeptat tedy i na ty intimní či video, o kterých se od pátku mluví a o kterých se, jak říkáte, Pšenák před vaší dcerou údajně zmiňoval. Můžete se k tomu vyjádřit, zda je to pravé a jak vůbec by se mohl k něčemu takovému někdo dostat? V médiích se píše, že právě Oganesjan avizoval, že zmíněné intimní video zveřejní. (Pozn. red.: rozhovor byl veden v sobotu dopoledne.)
Upřímně, já jsem to vůbec neviděl. Mě to nezajímá. Já toto bahno Oganesjana, který si vymýšlí nějaké věci, absolutně odmítám řešit. Já jsem vždycky zastáncem práva na soukromí. V době, kdy prostě se tady lidé ptali, jestli má někdo očkovací certifikát, tak já jsem jednoznačně říkal, že na toto nikdo nemá právo. Já jsem celou noc řešil děti a vůbec nemám zájem řešit toto bahno, které je prostě za mě odporné. Takže já jsem to vůbec neviděl, mě to fakt nezajímá, nehodlám to řešit. Považuji to za úpadek, abychom se o tomto bavili. Ale každopádně v pondělí budu kontaktovat svého právníka, protože já mám teď spoustu práce s politikou a budu řešit celou věc právními kroky, včetně toho videa.
Dobře, pojďme dál. Vy jste zmínil, že i na Oganesjana jste podal před časem trestní oznámení. To se týkalo čeho?
Rovněž nebezpečného pronásledování. Za prvé mi volal asi dvanáctkrát, nevím teď přesně, v nočních hodinách. Publikoval ten výpis hovoru na svůj účet na X a dokonce zveřejnil mé telefonní číslo s tím, že vyzýval lidi, aby mi volali též. Já jsem pak v podstatě celou noc měl hovory z neznámých čísel, kde mě lidé uráželi, pomlouvali a nadávali. Takže pokud někoho opakovaně telefonicky nebo telekomunikačními prostředky kontaktujete a obtěžujete, tak se jedná o nebezpečné pronásledování.
Vy jste také ve svém videu z pátečního večera vzpomněl na případ z doby covidové. Připomeňte, o co šlo?
Ano, já jsem upozornil na případ Patrika Tušla, který v době covidu jenom šel s kamerou za Milanem Kubkem a za panem Flegrem, ptal se jich na věci, nezatahoval do toho rodinu. A byl odsouzen, za trestný čin. To znamená, za mnohem jemnější prohřešek byl odsouzen právě za tento trestný čin nebezpečné pronásledování. A tady ta skupina už se tímto způsobem chová soustavně několik let, a přesto se prostě neděje vůbec nic.
Ještě ke skupině kolem pana Oganesjana. Vybavuji si, že si na ně stěžovali dlouhodobě i zástupci hnutí Stačilo!, vybavuji si i nějaký incident na vlasteneckém setkání v Příčovech... Jako právník, jak v tomto směru vidíte postoj policie?
Tady je prostě situace, kdy soustavně šikanující skupina napadá, uráží různé lidi, politiky, zveřejňuje pak ta videa na platformě Herohero. Vydělávají na tom obrovské peníze. A policie není schopná nic dělat. Není schopná ochránit šikanované lidi v této zemi. To je prostě šílená zpráva. Protože to se může stát zítra každému politikovi. A já bych to nikomu nepřál. Nikomu bych to nepřál, protože toto je za hranou opravdu absolutně všeho. A opravdu nechápu, jak je možné, že do současné doby se policie nevypořádala s tímto jevem. Pevně doufám, že se v té věci začne konečně něco dít. A samozřejmě, já to přenesu i na půdu Poslanecké sněmovny. Protože něco takového je prostě nemyslitelné.
autor: David Hora