„Nehorázné.“ Ševčík odhalil, co Česku hrozí od končícího Fialy

10.11.2025 13:31 | Monitoring

Ekonom Miroslav Ševčík, poslanec zvolený za SPD, se zostra pustil do odcházející vlády Petra Fialy (ODS). Kvůli rozpočtu. Fialův stranický kolega Jan Skopeček, ekonomický expert ODS uklidňoval, že kroky Fialovy vlády nezpůsobí občanům nic hrozivého.

Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Debata o ekonomice na CNN Prima News

Podle nového poslance zvoleného za SPD Miroslava Ševčíka má Česko zaděláno na ekonomický problém. Vinou Fialovy vlády. Ševčík upozornil, že kdyby se projednávání rozpočtu na rok 2026 odehrálo v přiměřeném čase, nová sněmovna schválí rozpočet asi tak 17. prosince. Ale pokud bude stará vláda Petra Fialy (ODS) zdržovat, Česko se na počátku roku 2026 nevyhne rozpočtovému provizoriu.

„Když budou takhle dělat obstrukce, no tak se samozřejmě tyto termíny nestihnou. Je to nehorázné, je to směšné,“ zlobil se Ševčík. Jedním dechem však dodal, že členové vlády Petra Fialy již naznačují, že rozpočet do nově ustavené sněmovny pošlou. Ševčík to spojil s tím, že Petr Fiala, a nejen on o sobě mluví jako o věřícím člověku. „A já myslím, že věřící lidé by neměli lhát,“ podotkl Ševčík. „Pojďme se od toho odrazit a posunout se dál, aby se třeba nestalo, že někteří lidé nebudou mít na výplaty, pokud bychom byli v rámci rozpočtového provizoria,“ upozornil Ševčík.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

  • SPD
  • poslanec
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

  • ODS
  • poslanec
Jan Skopeček nabídl odlišný pohled.

„Ten návrh (rozpočtu) ani nemělo smysl posílat do Poslanecké sněmovny, protože ho ani nikdo neměl kdo projednávat. Výbory, včetně rozpočtového, se budou ustavovat až tento týden. Takže to není takové drama, jak to říká nová vláda. Konec konců, i kdyby nastalo rozpočtové provizorium, tak se pracuje s jednou dvanáctinou předchozího rozpočtu. Konec konců, my když jsme přebírali rozpočet (v roce 2021) od Aleny Schillerové (ANO), tak jsme také nějaký čas hospodařili podle rozpočtového provizoria a myslím si, že to běžní občané ani nepoznali,“ konstatoval Skopeček.

Psali jsme:

Úpadek Německa pokračuje
Omluvte se! Vondráček nevydržel Bartoška. Vyhrocený závěr u Moravce
Strach z Babiše? Singer u Moravce uklidňoval národ
Vláda populistů, extremistů a šejdířů. Richterová sjela Babiše dřív, než začal

autor: Miloš Polák

