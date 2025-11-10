MHMP: Praha vybrala sportoviště, kde se uskuteční Olympiáda dětí a mládeže

10.11.2025 13:33 | Tisková zpráva

Hlavní město bude od neděle 21. do čtvrtka 25. června 2026 poprvé v historii projektu hostit letní edici Olympiády dětí a mládeže. Praha spolu s jednotlivými sportovními svazy pro 23 vybraných sportovních odvětví zvolila 33 nejvhodnějších sportovišť po celé metropoli.

MHMP: Praha vybrala sportoviště, kde se uskuteční Olympiáda dětí a mládeže
Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Slavnostní zahájení se uskuteční na stadionu Slavie v Edenu, fotbalový turnaj se bude konat v tréninkovém centru Sparty na Strahově. Atleti zabojují o medaile na stadionu Dukly na Julisce, plavci poměří síly v Podolí a vodní slalomáři v Troji. Srdcem her se stane Výstaviště Praha, kde se bude konat šest sportovních disciplín, a především zde vznikne Olympijský dům i zázemí pro ceremoniály a doprovodný program.

Praha vybrala celkem 23 sportovních disciplín, ve kterých se bude příští rok soutěžit. Následně pak společně s národními sportovními svazy organizátoři vybrali nejvhodnější sportoviště, kde se jednotlivá klání uskuteční.

„Jsem rád, že se tato akce poprvé koná v Praze. Věřím, že inspiruje další děti, aby sportovaly. Mladí sportovci se mohou těšit na špičková sportoviště rozmístěná po celé metropoli, kde se konají závody a turnaje na úrovni mistrovství České republiky a mnohá z nich mají dokonce světové parametry. Výhodou také je, že nebude nutné do nich před akcí zásadně investovat,“ říká Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času.

Slavnostní zahajovací ceremoniál se uskuteční v neděli 21. června 2026 na fotbalovém stadionu Slavie v Edenu ve Vršovicích, kde bude zapálen olympijský oheň a představí se zde výpravy všech 14 krajů. Následující čtyři dny pak bude téměř 3 500 mladých sportovců bojovat o medaile ve 23 sportech na dalších vybraných sportovištích.

Atleti změří síly na stadionu Dukly na Julisce, plavecké a paraplavecké disciplíny bude hostit Plavecký stadion Podolí a například fotbalový turnaj se uskuteční v tréninkovém centru Sparty na Strahově. Šest sportů pak bude hostit Výstaviště Praha, kde se navíc budou konat medailové ceremoniály a vyroste zde také Olympijský dům, který se stane centrem akce a místem setkávání sportovců, rodičů i fanoušků.

Mezi další sportoviště, kde se olympiáda uskuteční, patří slalomářský kanál v Troji, moderní hala UNYP, sportovní haly na Chodově nebo v Řepích, Kbelích a Horních Počernicích. Golfový turnaj se pak bude konat na novém hřišti ve Vinoři a na Vltavě s historickou kulisou cílové věže na Císařské louce se pojedou závody v rychlostní kanoistice a veslování.

Právě Vltava se stala motivem pro logo ODM 2026. To vytvořila Róza Paleta z Vyšší odborné a střední umělecké školy Václava Hollara. Její návrh uspěl ve dvouměsíční soutěži, do níž se zapojily všechny pražské základní a střední školy, které se zabývají výtvarným uměním. Sešlo se zhruba 170 návrhů, z nichž odborná komise vybrala desítku nejlepších a následně vítězné logo.

Mezi celkem 23 sportů, které budou v programu ODM 2026 v Praze, se řadí atletika, badminton, basketbal, baseball a softball, cyklistika, florbal, fotbal, golf, házená, judo, kanoistika, karate, lukostřelba, plavání a paraplavání, sportovní gymnastika, stolní tenis, šerm, tenis, veslování, volejbal a plážový volejbal.

Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských výprav, která se koná každoročně od roku 2003 a je určena mladým sportovcům ve věku od dvanácti do šestnácti let v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy.

Akce je projektem Českého olympijského výboru, který si ke spolupráci vybírá jako pořadatele jednotlivé kraje. Olympiáda se koná každoročně, vždy se ale střídá její letní a zimní podoba Jednotlivé výpravy sestavují příslušné krajské úřady na základě nominačních kritérií jednotlivých sportovních svazů.

Více informací k projektu olympiády dětí a mládeže je k dispozici ZDE.

Seznam sportovišť, kde se uskuteční Olympiáda dětí a mládeže Praha 2026:

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL

Stadion Eden, Vladivostocká 10, Praha 10

OLYMPIJSKÝ DŮM

Výstaviště, Pavilon C, Výstaviště Praha 7

MEDAILOVÉ CEREMONIÁLY, SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL

Výstaviště, Křižíkova fontána, Výstaviště Praha 7

ATLETIKA

Stadion Juliska, Na Julisce 28, Praha 6

BADMINTON

BB Arena Štěrboholy, U Školy 430, Praha 15

BASEBALL

Eagles Praha, Pálkařská 225, Praha 4

BASKETBAL

Sportovní hala Královka (chlapci), Nad Královskou oborou, Praha 7

USK Praha (dívky), Na Folimance 2, Praha 2

Sokol Pražský (dívky), Žitná 42, Praha 2

CYKLISTIKA MTB

Motol MTB Cross Country, Kukulova, Praha 5

Velodrom Třebešín, Nad Kapličkou 15, Praha 10

FLORBAL

SC Řepy (chlapci), Na Chobotě 16, Praha 17

Tatran Střešovice (chlapci), Sibeliova 51, Praha 6

Hala Jedenáctka (dívky), Mírového hnutí 3, Praha 11

SH Jižní Město (dívky), Květnového vítězství 51, Praha 11

FOTBAL

AC Sparta Praha, Tréninkové centrum Strahov, Vaníčkova 6, Praha 6

GOLF

Prague City Golf Vinoř, Bohdanečská 203, Praha 19

HÁZENÁ

UNYP Arena (chlapci), Kovanecká 27, Praha 9

SH Slavia Praha (dívky), Vladivostocká 10, Praha 10

JUDO

Výstaviště, Křižíkovy pavilony (B), Výstaviště Praha 7

KANOISTIKA VODNÍ SLALOM

Areál vodních sportů Troja, Vodácká 8, Praha 7

KANOISTIKA RYCHLOSTNÍ

Veslařský ostrov (u Botelu Racek), Podolské nábřeží, Praha 4

KARATE

Výstaviště, Křižíkovy pavilony (B), Výstaviště Praha 7

VESLOVÁNÍ

Veslařský ostrov (u Botelu Racek), Podolské nábřeží, Praha 4

PLAVÁNÍ, PARAPLAVÁNÍ

Plavecký stadion Podolí, Podolská 74, Praha 4

SOFTBALL

Eagles Praha, Pálkařská 223, Praha 4

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA TRAMPOLÍNY

Výstaviště, malý zimní stadion, Výstaviště Praha 7

STOLNÍ TENIS

Výstaviště, Křižíkovy pavilony (E), Výstaviště Praha 7

TENIS

TK Sparta Praha, Za Císařským mlýnem 2, Praha 7

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Beachklub Ládví, Chabařovická 4, Praha 8

ŠERM

Výstaviště, Křižíkovy pavilony (D), Výstaviště Praha 7

VOLEJBAL

SK Kbely (chlapci), Toužimská 732, Praha 19

TěloCvič!Na Horní Počernice (dívky), Jívanská 45, Praha 20

LUKOSTŘELBA

Výstaviště, Křižíkovy pavilony, Výstaviště Praha 7

Psali jsme:

„Skončíte ve vězení a ještě budete rádi.“ Rajchl chce zničit Oganesjanův gang
Úpadek Německa pokračuje
Omluvte se! Vondráček nevydržel Bartoška. Vyhrocený závěr u Moravce
Strach z Babiše? Singer u Moravce uklidňoval národ

Zdroje:

https://www.olympijskytym.cz/odm

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , MHMP

autor: Tisková zpráva

Pohotovost

Co uděláte proto, aby pohotovosti byly lidem dostupné? Obrovský problém vidím i v tom, že když na pohotovost jedete, čekáte tam třeba i půl dne. Je to problém u dospělých a podle mě ještě větší u dětí.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rosacea neboli růžovka není jen obyčejná zarudlostRosacea neboli růžovka není jen obyčejná zarudlost Kávové návyky výrazně urychlující proces stárnutíKávové návyky výrazně urychlující proces stárnutí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

MHMP: Praha vybrala sportoviště, kde se uskuteční Olympiáda dětí a mládeže

13:33 MHMP: Praha vybrala sportoviště, kde se uskuteční Olympiáda dětí a mládeže

Hlavní město bude od neděle 21. do čtvrtka 25. června 2026 poprvé v historii projektu hostit letní e…