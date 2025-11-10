MHMP: Praha vybrala sportoviště, kde se uskuteční Olympiáda dětí a mládeže

Slavnostní zahájení se uskuteční na stadionu Slavie v Edenu, fotbalový turnaj se bude konat v tréninkovém centru Sparty na Strahově. Atleti zabojují o medaile na stadionu Dukly na Julisce, plavci poměří síly v Podolí a vodní slalomáři v Troji. Srdcem her se stane Výstaviště Praha, kde se bude konat šest sportovních disciplín, a především zde vznikne Olympijský dům i zázemí pro ceremoniály a doprovodný program.
Praha vybrala celkem 23 sportovních disciplín, ve kterých se bude příští rok soutěžit. Následně pak společně s národními sportovními svazy organizátoři vybrali nejvhodnější sportoviště, kde se jednotlivá klání uskuteční.
„Jsem rád, že se tato akce poprvé koná v Praze. Věřím, že inspiruje další děti, aby sportovaly. Mladí sportovci se mohou těšit na špičková sportoviště rozmístěná po celé metropoli, kde se konají závody a turnaje na úrovni mistrovství České republiky a mnohá z nich mají dokonce světové parametry. Výhodou také je, že nebude nutné do nich před akcí zásadně investovat,“ říká Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času.
Slavnostní zahajovací ceremoniál se uskuteční v neděli 21. června 2026 na fotbalovém stadionu Slavie v Edenu ve Vršovicích, kde bude zapálen olympijský oheň a představí se zde výpravy všech 14 krajů. Následující čtyři dny pak bude téměř 3 500 mladých sportovců bojovat o medaile ve 23 sportech na dalších vybraných sportovištích.
Atleti změří síly na stadionu Dukly na Julisce, plavecké a paraplavecké disciplíny bude hostit Plavecký stadion Podolí a například fotbalový turnaj se uskuteční v tréninkovém centru Sparty na Strahově. Šest sportů pak bude hostit Výstaviště Praha, kde se navíc budou konat medailové ceremoniály a vyroste zde také Olympijský dům, který se stane centrem akce a místem setkávání sportovců, rodičů i fanoušků.
Mezi další sportoviště, kde se olympiáda uskuteční, patří slalomářský kanál v Troji, moderní hala UNYP, sportovní haly na Chodově nebo v Řepích, Kbelích a Horních Počernicích. Golfový turnaj se pak bude konat na novém hřišti ve Vinoři a na Vltavě s historickou kulisou cílové věže na Císařské louce se pojedou závody v rychlostní kanoistice a veslování.
Právě Vltava se stala motivem pro logo ODM 2026. To vytvořila Róza Paleta z Vyšší odborné a střední umělecké školy Václava Hollara. Její návrh uspěl ve dvouměsíční soutěži, do níž se zapojily všechny pražské základní a střední školy, které se zabývají výtvarným uměním. Sešlo se zhruba 170 návrhů, z nichž odborná komise vybrala desítku nejlepších a následně vítězné logo.
Mezi celkem 23 sportů, které budou v programu ODM 2026 v Praze, se řadí atletika, badminton, basketbal, baseball a softball, cyklistika, florbal, fotbal, golf, házená, judo, kanoistika, karate, lukostřelba, plavání a paraplavání, sportovní gymnastika, stolní tenis, šerm, tenis, veslování, volejbal a plážový volejbal.
Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských výprav, která se koná každoročně od roku 2003 a je určena mladým sportovcům ve věku od dvanácti do šestnácti let v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy.
Akce je projektem Českého olympijského výboru, který si ke spolupráci vybírá jako pořadatele jednotlivé kraje. Olympiáda se koná každoročně, vždy se ale střídá její letní a zimní podoba Jednotlivé výpravy sestavují příslušné krajské úřady na základě nominačních kritérií jednotlivých sportovních svazů.
Seznam sportovišť, kde se uskuteční Olympiáda dětí a mládeže Praha 2026:
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL
Stadion Eden, Vladivostocká 10, Praha 10
OLYMPIJSKÝ DŮM
Výstaviště, Pavilon C, Výstaviště Praha 7
MEDAILOVÉ CEREMONIÁLY, SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL
Výstaviště, Křižíkova fontána, Výstaviště Praha 7
ATLETIKA
Stadion Juliska, Na Julisce 28, Praha 6
BADMINTON
BB Arena Štěrboholy, U Školy 430, Praha 15
BASEBALL
Eagles Praha, Pálkařská 225, Praha 4
BASKETBAL
Sportovní hala Královka (chlapci), Nad Královskou oborou, Praha 7
USK Praha (dívky), Na Folimance 2, Praha 2
Sokol Pražský (dívky), Žitná 42, Praha 2
CYKLISTIKA MTB
Motol MTB Cross Country, Kukulova, Praha 5
Velodrom Třebešín, Nad Kapličkou 15, Praha 10
FLORBAL
SC Řepy (chlapci), Na Chobotě 16, Praha 17
Tatran Střešovice (chlapci), Sibeliova 51, Praha 6
Hala Jedenáctka (dívky), Mírového hnutí 3, Praha 11
SH Jižní Město (dívky), Květnového vítězství 51, Praha 11
FOTBAL
AC Sparta Praha, Tréninkové centrum Strahov, Vaníčkova 6, Praha 6
GOLF
Prague City Golf Vinoř, Bohdanečská 203, Praha 19
HÁZENÁ
UNYP Arena (chlapci), Kovanecká 27, Praha 9
SH Slavia Praha (dívky), Vladivostocká 10, Praha 10
JUDO
Výstaviště, Křižíkovy pavilony (B), Výstaviště Praha 7
KANOISTIKA VODNÍ SLALOM
Areál vodních sportů Troja, Vodácká 8, Praha 7
KANOISTIKA RYCHLOSTNÍ
Veslařský ostrov (u Botelu Racek), Podolské nábřeží, Praha 4
KARATE
Výstaviště, Křižíkovy pavilony (B), Výstaviště Praha 7
VESLOVÁNÍ
Veslařský ostrov (u Botelu Racek), Podolské nábřeží, Praha 4
PLAVÁNÍ, PARAPLAVÁNÍ
Plavecký stadion Podolí, Podolská 74, Praha 4
SOFTBALL
Eagles Praha, Pálkařská 223, Praha 4
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA TRAMPOLÍNY
Výstaviště, malý zimní stadion, Výstaviště Praha 7
STOLNÍ TENIS
Výstaviště, Křižíkovy pavilony (E), Výstaviště Praha 7
TENIS
TK Sparta Praha, Za Císařským mlýnem 2, Praha 7
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Beachklub Ládví, Chabařovická 4, Praha 8
ŠERM
Výstaviště, Křižíkovy pavilony (D), Výstaviště Praha 7
VOLEJBAL
SK Kbely (chlapci), Toužimská 732, Praha 19
TěloCvič!Na Horní Počernice (dívky), Jívanská 45, Praha 20
LUKOSTŘELBA
Výstaviště, Křižíkovy pavilony, Výstaviště Praha 7
autor: Tisková zpráva