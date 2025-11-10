CzechTourism: Letní sezóna v Česku v číslech

Metropole vede, regiony posilují
Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo z Německa (660 tisíc), Polska (340 tisíc) a Slovenska (288 tisíc). Rostl i zájem turistů z Velké Británie a Rakouska. Praha zůstává nejoblíbenější destinací – přivítala přes 2,2 milionu návštěvníků, tedy téměř třetinu všech příjezdů. Následovaly Jihomoravský (848 tisíc) a Jihočeský kraj (792 tisíc), které lákaly na kulturní akce, vinařství či přírodní krásy. V počtu přenocování se za Prahou (5,3 mil. nocí) umístil Jihočeský (2,3 mil.) a Jihomoravský kraj (1,9 mil.). Karlovarský kraj má nejdelší průměrnou délku pobytu – 4,8 dne, což odpovídá jeho lázeňskému charakteru. Naopak kratší, často víkendové, pobyty jsou typické pro Prahu (3,4 dne) a Jihomoravský kraj (3,2 dne).
Stabilní růst a nové trhy
Dlouhodobý vývoj od roku 2012 ukazuje, že návštěvnost Česka stabilně roste. Pandemie růst dočasně přerušila, ale turismus se rychle zotavil – nejen v metropoli, ale i v ostatních regionech, včetně těch lázeňských a rekreačních. Zahraniční turisté stále nejčastěji přijíždějí ze sousedních zemí, nově však objevují i méně známé oblasti napříč republikou. Do Česka stále více také míří cestovatelé z Asie, Blízkého východu či Latinské Ameriky.
Skokani roku: růst z vzdálených destinací
Ve srovnání s létem 2024 se počet příjezdů zvýšil o 1,4 % a přenocování o 1 %. Domácí návštěvnost zůstala stabilní, zatímco u zahraničních hostů vzrostla o 3,4 %. Největší nárůst zaznamenaly trhy ze Spojených arabských emirátů (+33,9 %), Turecka (+31,6 %), Argentiny (+24 %) a Japonska (+21,5 %).
„Česko láká turisty po celý rok a do všech regionů. Tradiční sousední trhy si drží silnou pozici, ale prudce rostou i vzdálenější destinace – od Arabského poloostrova přes Brazílii až po Japonsko. Oproti roku 2019 některé trhy výrazně překonávají tehdejší čísla. Tak například v případě Turecka vidíme nárůst v počtu příjezdů o více než 100 %, u Saudské Arábie o téměř 45 % a v případě Polska bezmála 43 %. Naší prioritou je udržet tento pozitivní trend, prodloužit délku pobytů a zvýšit útraty turistů. Mezi nejbonitnější země aktuálně patří Německo, USA, Velká Británie a Itálie. Zároveň cílíme na vzdálené trhy, jako je Čína, Kanada nebo arabské státy,“ shrnuje ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „Od ledna do září 2025 přijelo do Česka 18,3 milionu hostů, kteří zde strávili 46,7 milionu nocí. Průměrná délka pobytu dosáhla 3,55 dne. Rostoucí zájem vzdálených trhů, návrat asijských turistů a stabilní domácí poptávka vytvářejí silný základ pro další rozvoj cestovního ruchu v celé zemi.“
Hotely jako vyhledávaná volba pobytu, rostou i penziony
Hotely zůstaly ve třetím čtvrtletí 2025 jedničkou mezi ubytovacími zařízeními – využilo je 4,8 milionu hostů, tedy 60 % všech návštěvníků. Meziročně si polepšily o 4,1 %, přičemž počet domácích hostů vzrostl o 3,1 % a zahraničních o 2,7 %. Celkem 2,7 milionu hotelových hostů přijelo ze zahraničí.
Penziony přivítaly 1,1 milionu hostů, což znamená nárůst o 4,5 %. Podíl zahraničních turistů zde činil pětinu, ale jejich počet vzrostl o 3,4 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se příjezdy zahraničních návštěvníků zvýšily o 9,7 %.
Naopak kempy zaznamenaly pokles – počet příjezdů se meziročně snížil o 10,9 %, přenocování pak o 8,2 %. Více hostů ale přijelo do chatových osad a turistických ubytoven, které si polepšily jak v počtu příjezdů, tak přenocování.
Další podrobnosti jsou k dispozici na webu Tourdata.cz.
autor: Tisková zpráva