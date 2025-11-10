Ukrajinská vlajka je sundaná, ale nářek pokračuje

Tomio Okamura po svém zvolení voličům doručil to, co jim slíbil a nechal sundat z budovy sněmovny ukrajinskou vlajku. Nepřekvapivě tím rozlítil své zaryté odpůrce a veřejný prostor zamořily stesky a urážky. Jako v případě komentáře Alexandra Mitrofanova na serveru Novinky.cz
„Kdyby aspoň to, co zvolili předsedou Poslanecké sněmovny, mělo koule na vlastnoruční sundání ukrajinské vlajky. Ne. Ono to drželo štafle,“ píše Mitrofanov a o předsedovi sněmovny mluví ve středním rodě.
„Ono to může mít hned dva důvody. Jednak má strach vylézt nahoru, páč štafle pod ním můžou prdnout a ono si to rozmlátí ciferník. A jednak, kdyby se časy zase změnily, vždycky může říct, že vlajku nesundávalo, ale jenom drželo štafle. Pero drželo, ale nepodepsalo,“ pokračuje Mitrofanov.
Mimo jiné si všímá, že Okamura nenechal sundat vlajku izraelskou, možná protože se bojí Mosadu. „Jednak Mosad nezná hranice a na zadek nějakého předsedy nějaké české sněmovny by zacílil snadno, aby ho tomuto škůdci národní vlajky exemplárně natrhl. A jednak, na rozdíl od Ukrajiny, má ten, v jehož zájmu ono odstranilo ukrajinskou vlajku, s Izraelem stále docela slušné vztahy a kdyby ono to v Praze přehnalo, mohla by z Moskvy přilétnout facka,“ tvrdí Mitrofanov.
A rovnou vzkazuje svým kritikům, že k lidem jako Okamura necítí nenávist, ani je nechce svrhnout, ale i jako volených zástupců má demokratické právo se jich štítit.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
„Teď bude vzkaz partám podporovatelů. Toho, co bylo zvoleno předsedou sněmovny, a těch, jejichž tlupičky toto zvolení zařídily. Vaše výkřiky o nenávisti, kterou k vám údajně cítím, si strčte za klobouk. Byla by to pro vás příliš velká čest. Na přírodní jevy jako to, co má momentálně většinu ve sněmovně a bude sestavovat novou vládu, je nesmyslné plýtvat tak silným prostředkem. Vždyť to nejsou uzurpátoři moci, ale řádně zvolení zástupci určité části obyvatelstva,“ píše Mitrofanov, že žijeme v demokratické společnosti.
„Nikdo jim nesmí vzít právo řádit ve sněmovně a u štaflí, formovat vládu a udělat z ní zase, jako se to už jednou stalo, slibotechnu pro méně chápavé, nebo předvádět svou zápornou inteligenci ve všelijakých podobách. Jsou to vyvolenci lidu. Jaký lid, takoví vyvolenci,“ je smířený komentátor.
Ale on sám má prý stejně tak demokratické právo to kritizovat. „Stejně tak ale nesmí nikdo vzít právo mně, abych vůči nim projevoval štítivost a opovržení. Především kvůli jejich malosti a prolhanosti. A abych se jim vysmíval pokaždé, když k tomu zavdají důvod. Vím, že v tom nezůstanu sám,“ dodává Mitrofanov.
Své si k sundávání ukrajinské vlajky řekl také Tony Pášma z neziskové organizace Štít demokracie. Ten kromě Okamury kritizuje i jeho kolegy z budoucí vlády, jako je Karel Havlíček nebo Libor Vondráček, kteří vyzvali k postupnému sundání všech ukrajinských vlajek.
„Neděle je pro velkou část lidí dnem klidu, zvolnění a odpočinku. Jinak tomu ale včera bylo pro představitele nově vzniklé hnědé koalice, kteří se v médiích předháněli v tom, kdo nejvíc poníží napadenou zemi a pomůže Rusku,“ píše Pášma na facebooku.
Jako první ho nazvedla slova Karla Havlíčka na CNN Prima News, kde čelil dotazu, zda souhlasí se stržením ukrajinské vlajky z budovy Poslanecké sněmovny. „Na to Havlíček odpověděl, že by se vlajky napadené země měly z veřejných budov sundat. KREML DĚKUJE,“ říká Pášma, že sundávání ukrajinských vlajek je prý signálem pro Rusko.
Dalším, kdo prý svými vyjádřeními ochotně posloužil Rusku, je předseda Svobodných Libor Vondráček se svým fotbalovým přirovnáním. Vondráček „vlajku napadené Ukrajiny přirovnal k českému fotbalovému klubu Sparta, se slovy, že její vlajky na veřejných budovách také nevisí. Tento výrok rozkrývá o Vondráčkovi mnohé, ale ze všeho nejvíc fakt, jak cynicky přistupuje k vraždění nevinných mužů, žen a dětí na Ukrajině. Je to pro něj jen obyčejné fotbalové utkání, které může z gauče sledovat. KREML DĚKUJE,“ prohlásil Pášma.
Nová sněmovní většina podle něj slouží svými kroky a výroky jednoznačně Ruské federaci a podráží české a evropské spojenectví s Ukrajinou. „Nedělají to sice tak surově, na sílu a okatě, jako je to na Slovensku či v Maďarsku, ale děje se to. S těmito lidmi v čele státu to opravdu nebudou lehké čtyři roky. Proto musíme zůstat jednotní, aktivní a nedat jim vůbec nic zadarmo. Zvládneme to!“ dodal Pášma z neziskovky Štít demokracie.
Jiní, jako proevropský aktivista Tomáš Peszynski, zase vyzývají, aby lidé na protest vyzdobili ukrajinskými vlajkami své domovy, až se začnou sundávat vlajky z veřejných budov.
„Až s tím ty kurvy začnou, začneme vyvěšovat ty naše... máte snad okna, ne? A balkony? Máte pár kaček na placku s ukrajinskou vlajkou na klopu. Máte na tričko s podporou Ukrajiny? Nasrat na jejich vládní budovy... uděláme si to sami... jsme v Česku... jsme zvyklí...“ napsal Peszynski.
Symbolické gesto předvedl i náměstek ministra zahraničí Ukrajiny a bývalý velvyslanec v České republice Jevhen Perebyjnis, který si svou pracovnu v reakci na Okamuru vyzdobil českou vlajkou.
„Dobře si pamatuji únor 2022, kdy se po celém Česku objevily ukrajinské vlajky jako solidarita s Ukrajinou. Dnes opět dostávám mnoho zpráv od českých přátel, že vyvěsí ukrajinskou vlajku. Jako poděkování Čechům, kteří nesundávají, ale vztyčují vlajku, bude od dneška v mé kanceláři vlát vlajka česká,“ napsal Perebyjnis, že děkuje všem, kdo ukrajinskou vlajku vztyčí.
Dobře si pamatuji únor 2022, kdy se po celém Česku objevily ukrajinské vlajky jako solidarita s Ukrajinou. Dnes opět dostávám mnoho zpráv od českých přátel, že vyvěsí ????. Jako poděkování Čechům, kteří nesundávají, ale vztyčují ???? bude od dneška v mé kanceláři vlát vlajka česká ???? pic.twitter.com/Ojf8NmmjSZ— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) November 7, 2025
Na fakt, že se to všude hemží českými a ukrajinskými vlajkami, poukázal také předseda pražské SPD Josef Nerušil, podle nějž jde o morální kýč. „Tak tu máme vlajkový fetiš 2.0, aneb dnešní zastupitelstvo v Praze 10. Co si budeme povídat, lidovcům ani STAN nejde o Ukrajinu, ale o vlastní morální kýč a pocit vlastního lepšočlověctví,“ má jasno Nerušil.
Celá záležitost ale podle něj za pár týdnů vyšumí a bude klid. „Pár týdnů tomu teď budeme svědky, pak pomalu a potichu začnou ukrajinské vlajky z veřejného prostoru mizet. V zásadě není důvod se tím nechat rozčilovat. Jen to přečkat,“ vzkazuje.
autor: Jakub Makarovič