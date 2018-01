MZV: Ministr Stropnický na konferenci „Shaping Our Future“ v Bruselu

Ministr zahraničních věcí Martin Stropnický vystoupí 9. 1. 2018 v Bruselu na konferenci na vysoké úrovni k budoucí podobě rozpočtu EU po roce 2020 „Shaping Our Future – Designing the Next Multiannual Financial Framework“.

Ministr vystoupí na panelu, který se věnuje prioritám a financování v oblasti bezpečnosti a obrany EU „A Sufficient Budget for New Priorities: Security and defence – Stepping up to meet expectations.“ Ve svém příspěvku představí českou pozici k financování nových priorit v rámci příprav víceletého finančního rámce po roce 2020 s důrazem na bezpečnost, migraci a obranu.

Konference se koná na vysoké úrovni za účasti předsedy Evropské komise J.-C. Junckera, komisařů Evropské komise, řady ministrů z členských států, členů Evropského parlamentu a dalších vysokých představitelů evropských institucí a akademické sféry.

Výstupy budou sloužit pro orientační debatu členů Evropské komise dne 10. 1. 2018 na téma víceletého finančního rámce EU po roce 2020.

autor: Tisková zpráva