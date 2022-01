MZV: Švýcarsko mění příjezdové podmínky, Slovensko upravuje přístup k službám

Přinášíme pravidelný souhrn změn, týkajících se cestování do zahraničí a následných návratů do ČR. Tzv. cestovatelský semafor aktualizuje každý týden Ministerstvo zdravotnictví na základě dat ECDC. Změny v cestovatelském semaforu oproti minulému týdnu nejsou.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy aktualizovaný Ministerstvem zdravotnictví bude účinný od pondělí 24. ledna 2022, nicméně výčet zemí zařazených do jednotlivých kategorií zůstává stejný. Kompletní informace k podmínkám návratu do ČR pravidelně aktualizujeme na webu MZV ZDE. Zároveň připomínáme, že z důvodu šíření varianty omikron jsou stanovena přísnější pravidla pro vstup cizinců na území ČR (ZDE).

Změna příjezdových podmínek do Švýcarska

Od 22. ledna 2022 se očkované a vyléčené osoby nemusí již před vstupem do Švýcarska/Lichtenštejnska prokazovat negativním výsledkem PCR nebo antigenního testu. U neočkovaných a "nevyléčených" osob bude test před vstupem do Švýcarska/Lichtenštejnska nadále povinný (PCR - starý max. 72 hodin nebo antigen - starý max. 24 hodin), ale k tomuto datu bude zrušena povinnost absolvovat 2. test 4 -7 dní po příjezdu do země. To znamená, že pro vstup do Švýcarska/Lichtenštejnska bude platit tzv. 3G pravidlo - plně očkovaný nebo uzdravený nebo testovaný.

Připomínáme, že elektronický příjezdový formulář musí po 22. lednu 2022 vyplňovat už jen osoby cestující do Švýcarska letadlem a autobusem. Více informací na webové stránce Velvyslanectví ČR v Bernu.

Slovensko upravuje přístup k službám

Od 19. ledna 2022 se na Slovensku zavádí nová kategorie osob OP+ (tj. především osoby očkované posilující dávkou vakcíny nebo osoby očkované druhou dávkou a s negativním testem). Pro tyto osoby OP+ je přístupné krátkodobé turistické ubytování či návštěva wellness zařízení, fitness center a aquaparků či účast na hromadných oslavách, večírcích, diskotékách apod. Běžné návštěvy restaurací, kulturních a sportovních akcí jsou možné v režimu OP (očkování nebo prodělání nemoci). Využít lyžařské vleky a lanovky je možné v režimu OTP (očkování nebo prodělání nemoci nebo negativní test). Pro lyžařské zájezdy dětí do 18 let je možné ubytování v hotelu v režimu OTP. Podmínky vstupu na Slovensko se nemění. Podrobné informace naleznete na stránkách Velvyslanectví ČR v Bratislavě (ZDE) či na portálu ZDE.

Bulharsko - změna podmínek vstupu pro děti ve věku 12-18 let

Od 19. ledna 2022 mohou děti ve věku 12 - 18 let vstoupit na území Bulharska po předložení negativního výsledku PCR testu. Umožněn bude těmto osobám vstup do země i bez testu, ale s následnou 10 denní karanténou, kterou lze ukončit předložením negativního PCR testu.

Ostatní podmínky vstupu platné od 7. ledna 2022 zůstávají beze změn, tj. osoby starší 18 let přijíždějící do Bulharska z ČR a dalších zemí v „červené zóně“ musí před vstupem do země (i před vstupem do letadla) předložit platný digitální průkaz EU COVID o očkování nebo onemocnění nebo obdobný doklad současně s negativním výsledkem testu PCR (ne staršího 72 hodin). Do země není možné přicestovat pouze s negativním testem. Děti do 12 let bez podmínek. Více informací na webové stránce Velvyslanectví ČR v Bulharsku ZDE.

