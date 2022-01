MZV: Zkrácení doby platnosti certifikátů v Rakousku a zhoršení situace na Ukrajině

Přinášíme pravidelný souhrn změn týkajících se cestování do zahraničí a následných návratů do ČR. Tzv. cestovatelský semafor aktualizuje každý týden Ministerstvo zdravotnictví na základě dat ECDC. Změny v cestovatelském semaforu se týkají Polska a Rumunska.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy aktualizovaný Ministerstvem zdravotnictví bude účinný od pondělí 31. ledna 2022. Polsko a Rumunsko se přesouvají z červené do tmavě červené kategorie, tedy do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy. Kompletní informace k podmínkám návratu do ČR pravidelně aktualizujeme na webu MZV ZDE. Zároveň připomínáme, že z důvodu šíření varianty omikron jsou stanovena přísnější pravidla pro vstup cizinců na území ČR (více ZDE).

Od 1. února 2022 Rakousko zkracuje dobu platnosti očkovacích certifikátů, předkládaných za účelem přístupu ke službám, na 180 dnů.

U osob po dovršení 18 let se platnost certifikátu zkracuje z 270 na 180 dnů, u osob mladších 18 let na 210 dnů. Příslušný právní předpis zatím nebyl publikován, takže podrobnosti nejsou známy. V případě ukončeného dvoudávkového očkování tedy bude od 1. února 2022 očkovací certifikát uznáván u osob starších 18 let po dobu 180 dnů od podání druhé dávky (dosud to bylo 270 dnů) a u osob mladších 18 let po dobu 210 dnů. Totéž platí i pro osoby očkované jednou dávkou vakcíny Janssen v kombinaci s jakoukoliv další očkovací látkou a pro osoby po očkování jednou dávkou za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek - také v tomto případě bude očkovací certifikát uznáván u osob starších 18 let po dobu 180 dnů (dosud to bylo 270 dnů) a u osob mladších 18 let po dobu 210 dnů.

Zkrácení doby akceptování platnosti očkovacího certifikátu se netýká osob očkovaných třetí dávkou (booster), kdy je certifikát uznáván po dobu 270 dnů za předpokladu, že očkování třetí dávkou následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace. Rovněž 270 dnů je uznáván certifikát o očkování dvěma dávkami v kombinaci s dokladem o prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech.

Za účelem vstupu do Rakouska (překročení hranice) k žádným změnám v platnosti očkovacích certifikátů nedochází – certifikáty jsou nadále akceptovány po dobu 270 dnů.

Více informací na webu velvyslanectví.

Itálie mění podmínky vstupu

Od 1. února 2022 bude pro vstup do Itálie požadován pouze certifikát EU o ukončeném očkování, uzdravení nebo o negativním PCR (72h) či antigenním (48h) testu.

Aktuální povinnost prokázat se při vstupu do země certifikátem EU a negativním PCR/antigenním testem tak bude pro očkované či uzdravené osoby od 1. února 2022 zrušena. V případě nepředložení certifikátu EU nebo nevyplnění PLF formuláře následuje pětidenní karanténa a opakování testu.

Francie zavádí nová pravidla pro vnitřní pohyb a volnočasové aktivity

V tomto týdnu vstoupil ve Francii v platnost tzv. „očkovací průkaz“, který přináší velmi výrazná omezení pro neočkované osoby.

Hlavním rozdílem je, že pro přístup k množství základních aktivit a služeb již nebude dostatečné předložení negativního testu na Covid-19, ale pouze předložení dokladu o kompletním očkování, či nedávno prodělané infekci. Povinnost se má týkat všech míst, ve kterých nyní platí povinnost předložit zdravotní průkaz.

Důležité je mít na paměti, co se kompletním očkováním myslí, jelikož Francie klade důraz na povinnost posilující třetí dávky (do 7 měsíců po dávce druhé). Kompletním očkování je tedy dle současného chápání:

2 dávky vakcíny + 1 posilující dávka v následujících 7 měsících, nebo

1 potvrzená infekce covid + 1 dávka vakcíny + 1 posilující dávka v následujících 7 měsících.

Více na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Paříži.

Zhoršení bezpečnostní situace na Ukrajině

S ohledem na možnost náhlého zhoršení bezpečnostní situace v souvislosti s aktuálním zvýšeným napětím mezi Ruskem a Ukrajinou nedoporučuje MZV ČR českým občanům cestovat do příhraničních oblastí Ukrajiny na východě a severu země.

V této souvislosti MZV ČR opět apeluje na občany ČR, kteří na Ukrajinu cestují nebo na Ukrajině dlouhodobě žijí, aby se registrovali v systému DROZD (ZDE).

Pro pobyt a pohyb v ostatních částech Ukrajiny doporučuje MZV ČR dodržovat běžnou opatrnost.

