Masarykova univerzita: Informatik z MU hledá volné termíny na očkování

Na Fakultě informatiky MU pracuje Ján Jančár na doktorátu v oblasti aplikované kryptografie. Jeho obor s řešením epidemie a očkováním na COVID-19 vůbec nesouvisí. Přesto tento mladý informatik vytvořil službu, která posílá notifikace o volných termínech na očkování proti COVID-19 na Slovensku.

Služba zatím běží na podstránce jeho osobního webu, Ján ale jedná o tom, aby služba mohla běžet pod oficiálními stránkami o koronaviru na Slovensku a mohla tak sloužit většímu množství lidí.

Očkování proti koronaviru považuje za naprosto klíčové v boji s nemocí COVID-19. „Je vynikající, že nám věda přinesla efektivní vakcíny tak rychle,“ vyzdvihuje úsilí vědců. Od spuštění systému očkování na Slovensku se proto zajímal o možnost naočkování svých blízkých.

Zjistil, že slovenský formulář na registraci k očkování neumožňuje předregistraci, a že lidé se mohou zaregistrovat jen, pokud jsou volné konkrétní termíny. „Lidé tak musí vyčkávat na stránce formuláře a u počítače hlídat, zda se objeví nová volná místa. To je absurdní postup zvlášť v momentě, kdy se očkují věkové kategorie 70+,“ upozorňuje informatik.

Svým kamarádům a známým proto začal zasílat automatizované SMS zprávy o volných termínech na očkování. A o jeho službu byl tak velký zájem, že ji rozšířil o emailové upozornění a PUSH notifikace ze stránky. „Momentálně je ve službě zaregistrovaných zhruba 30 tisíc emailových adres a služba už odeslala 360 tisíc emailových upozornění.“

Tato aktivita informatika z Masarykovy univerzity se ale zpočátku těm, kteří systém na Slovensku řídí, nelíbila. „S oficiálními místy to až tak úplně jednoduché nebylo, v jednu chvíli mi dokonce Národní centrum zdravotnických informací zablokovalo v přístupu k datům o volných termínech. S centrem jsem ale vše vyřešil a jsme v kontaktu. Momentálně se mi nejlépe spolupracuje s lidmi z oficiálního státního webu, kam se snažím službu přesunout,“ vysvětluje Jančár.

Rozšíření služby jinam než na Slovensko Jančár zatím neplánuje, kritizuje však ty, kteří systémy v Čechách a na Slovensku pustili do světa. „O českém rezervačním systému toho příliš mnoho nevím, neměl jsem možnost ani čas jej prozkoumat, ale vím, že i on má své nedostatky. Rád bych řekl, že vytvořit ideální systém je složité, ale nikdo by se neměl vymlouvat, že jde o neočekávanou zakázku. O plošném očkování jako řešení pandemie se hovoří už od začátku boje s touto nemocí a proto i plánování systému na očkování mělo začít s předstihem. Funkční systém na očkování by měl být daleko víc, než jen nějaký formulář na registraci. A to si mnoho lidí neuvědomuje. Systém by ideálně měl oslovovat lidi sám, ne naopak. Následná registrace a přidělení termínu by měly fungovat uživatelsky co nejpříjemněji, tak aby to nikoho neodradilo od očkování,“ říká informatik s tím, že velkou inspirací by měl být systém ve Velké Británii, kde se díky němu daří očkovat rekordně rychle velké množství lidí.

V budoucnu si chce Jančár najít víc času na výzkum v rámci svojí specializace v Centre for Research on Cryptography and Security. I nadále se chce snažit pomáhat v oblasti IT v rámci boje s koronavirem a podporovat iniciativu a skupinu vědců VedaPomáha ZDE.

