Masarykova univerzita: Ocenění za nejlepší sociálně inovační projekt získal Symbios

„Podpora tam, kde je potřeba, samostatnost tam, kde je to možné… ”. To je motto projektu, kterému mezinárodní porota udělila jednu z cen SozialMarie.

Projektu, který reaguje na problematiku přechodu mladých dospělých lidí z dětských domovů a náhradních forem rodinné péče, do samostatného života. Symbios chce ukázat, že kombinace jistoty dané stabilním bydlením sdíleným se studenty vysokých škol a možností navazování vztahů, či integrace na pracovní trh, povede mladé dospělé k převzetí odpovědnosti za vlastní život.

Za projektem, který běží od července 2019, stojí lidé z Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU. Všech osm bytů v brněnské Křenové ulici o velikosti 2+1, kde každý byt sdílí jeden student a jeden mladý dospělý z dětského domova, je od začátku obsazeno. „Jsme rádi za odvahu mladých lidí, kteří do projektu jdou naplno a hledají s námi správné cesty. Není to tak že my pomáháme jim, to oni pomáhají nám a mnohé nás učí. Je to symbióza, máme to v názvu. Pro mě je to ještě více než symbióza spíše difuze - je to nevratný děj, projekt každého změní. Je to jako louhování heřmánkového čaje,“ usmívá se u popisu práce v projektu jeho vedoucí Markéta Mikuličáková.

Symbios jako pilotní projekt také zasáhlo mnoho nečekaných a nepředvídatelných událostí. „Díky našemu mladému a otevřenému týmu a volnosti, kterou máme, však můžeme věci rychle měnit, ovlivňovat a spravovat. Samozřejmě nás zasáhla pandemická situace, pro celý neziskový sektor to znamená finanční nejistotu. Zároveň je to ale zkouška, křest ohněm - pokud to projekt celé ustojí, má dobré předpoklady do budoucna,“ dodává vedoucí.

Cena SozialMarie je nejstarší udílenou cenou pro sociální inovace v Evropě. Každoročně získá ocenění a možnost rozdělit si finanční podporu 54 tisíc euro celkem 15 výjimečných projektů. Letos porota vybírala z 299 přihlášených projektů z Česka, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska. A o víkendu byly ve Vídni vyhlášeny výsledky pro rok 2021.

„Jsem za takové ocenění velmi rád a navíc myslím, že se trefilo i do správného okamžiku. Po dvou letech fungování projektu totiž přichází chvíle, které nějak odpovídají na otázku, zda se vám daří. Když vidíte, jak na společném komunitním setkání dokáží mladí dospělí i studenti řešit problémy, které by před rokem ještě zkoušeli hodit na vás, nebo když se jedna z mladých dospělých za sebe postaví způsobem, který by byl před dvěma lety absolutně nepředstavitelný, tak to jsou ocenění, ke kterým ta cena patří. A není to jen zásluha našeho týmu, je to především úspěch a zásluha všech, kteří tu na Křenové bydlí,“ upozorňuje Bohuslav Binka z katedry environmentálních studií, který je odborným garantem projektu, a Markéta Mikuličáková doplňuje: „To naši mladí lidé jsou hnací silou projektu a jim především patří toto ocenění.“

Brno ale bylo v letošním ročníku udílení cen úspěšnější víc, než by se čekalo. Magistrát města Brna získal ocenění za Mezikulturní práci na Magistrátu díky projektu Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí v Brně. Nejdůležitější součástí tohoto projektu bylo zavádění interkulturních pracovníků na brněnském magistrátu, čímž je cizincům ulehčena komunikace s úřady. Tito pracovníci mohou poskytnout služby jako tlumočení, překlady nebo terénní práce v ruštině, ukrajinštině, rumunštině, vietnamštině a arabštině.

