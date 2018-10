Ministerstvo zahraničí: Státní tajemník Stašek jednal s partnery v USA a podpořil účastníky podnikatelské mise

Na východním pobřeží USA, konkrétně pak ve Washingtonu D.C., Raleigh, Charlotte a Atlantě, podpořil podnikatelskou misi českých firem a zástupců akademické obce účastnících se projektu ekonomické diplomacie ZÚ Washington a Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK).

Během jednání s vrcholnými zástupci americké administrativy na Ministerstvu obchodu, Úřadu obchodního představitele USA, výboru pro energetiku a obchod Sněmovny reprezentantů US Kongresu a think-tanků státní tajemník Stašek zdůraznil, že ČR s USA pojí mimořádně silné vztahy, které jsou dlouhodobou konstantou. „Je v zájmu ČR soustředit se především na oblast bezpečnosti a prohlubovat potenciál obchodní a ekonomické spolupráce, zejména v oblasti vědy, výzkumu, energetiky a technologií a komodit s vysokou přidanou hodnotou“, zdůraznil státní tajemník. „Negativně vnímáme uvalení cel na dovoz ocele a hliníku, nicméně zcela zásadní s enormními dopady na český průmysl by mělo přijetí dodatečných cel na dovoz automobilů a dílů do USA“, zdůraznil státní tajemník americké administrativě s tím, že spojenci spolu obchodní války obvykle nevedou.

Státní tajemník během pracovní cesty dále za účasti podnikatelské mise českých firem a Technické univerzity Liberec sdružených v asociaci ATOK jednal s vedením agentur na podporu obchodu a investic státu Severní Karolína a Georgia v Raleigh, Charlotte a Atlantě, primátorkou města Charlotte Vi Lyles, ministryní zahraničních věcí Severní Karolíny Elaine Marshall a dalšími zástupci obchodní komunity a akademické obce včetně textilní fakulty NC State University. Mnohé z českých společností nehledaly jen obchodní partnery, ale i investiční příležitosti na americkém trhu v segmentu textilního průmyslu a návazných technologií.

autor: Tisková zpráva