Moravské zemské muzeum: Věstonickou venuši si domů odnést….

Věstonickou venuši si dnes můžete koupit na mnoha místech a v mnoha různých více či méně vkusných podobách. Jen samotné Moravské zemské muzeum, do jehož sbírek originál Věstonické venuše patří, ji prodává jako sádrovou sošku či v podobě přívěsků z různých materiálů. Nyní však nastává zcela nový okamžik. „Dáváme do prodeje věrné kopie, vyráběné z digitálního modelu, který vznikl na základě CT snímkování originálu, a to je převratná chvíle,“ vysvětluje doc. Petr Neruda, Ph.D., kurátor Věstonické venuše. CT snímkování proběhlo už v roce 2016, tehdy vzniklo video Věstonické venuše, které bylo promítáno při příležitosti oslav 200. výročí založení muzea. „V průběhu posledního roku, zejména v souvislosti se začleněním venuše do konceptu výstavy Nejstarší šperky a ozdoby těla, jsme horečně přemýšleli, jak to udělat, abychom kopii zpřístupnili veřejnosti a přitom zachovali její exkluzivitu a zabránili padělkům,“ dodává Neruda. Výsledek tohoto snažení Moravské zemské muzeum dnes představuje veřejnosti. Na základě dat z CT snímkování vznikl digitální model, ze kterého byl metodou 3D tisku vytvořen prototyp sloužící k výrobě kopií. Celý tento proces je proti zneužití ošetřen smlouvou. Každá kopie má své pořadové číslo. Prototyp vytvořil sochař Bc. Jiří Pec, DiS., který se stal tudíž výhradním výrobcem kopií Věstonické venuše. „Unikátnost kopií spočívá i v použitém materiálu. Směs se složením, barevností i váhou velmi blíží originálu, nebylo jednoduché ji vyladit. Nakonec se to ale podařilo a vznikla tak tajná ‚receptura‘ na výrobu Věstonické venuše,“ popisuje Jiří Pec.

Originál Věstonické venuše je nyní vystaven spolu s dalšími skvosty doby kamenné v Pavilonu Anthropos ve výstavě Nejstarší šperky a ozdoby těla. Již na začátku výstavy bylo avizováno, že zhruba po třech měsících proběhne posouzení stavu tohoto mimořádného exponátu a rozhodne se, zda bude do konce výstavy nahrazen kopií nebo bude moci ve výstavě zůstat až do konce. Petr Neruda k tomu říká: „Věstonická venuše, tak jak je nyní uložena v etui v bezpečnostní vitríně, má všechno, co potřebuje, je o ni dobře postaráno a návštěvníci se z ní mohou těšit až do konce výstavy v únoru příštího roku.“

Věstonická venuše

figura z pálené hlíny o rozměrech 111 x 44 x 26 mm, rozlomená na dvě části, bez chodidel, na temeni 4 široké mělké vpichy, nad levou hýždí otisk dětského prstu

nejstarší umělecký předmět z keramiky na světě z období lovců mamutů starší doby kamenné (paleolit – gravettien), stáří 27-29 tisíc let

nalezena 13. 7. 1925 v centrálním ohništi v horní části stanice Dolní Věstonice I

národní kulturní památka České republiky

uložena ve sbírce Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea pod evidenčním číslem DV 30000

kopie jsou vyrobeny z digitálního modelu získaného CT snímkováním originálu

Výstava Nejstarší šperky a ozdoby těla

Výstava (19. 8. 2022 – 26. 2. 2023) představuje šperky, ozdoby a zdobení lidského těla, které patří mezi nejstarší doklady lidského uměleckého vyjádření na Moravě. Návštěvníci mohou nahlédnout do života lidí, kteří žili na stejném území jako my dnes, jen přibližně o 30 tis. let dříve, zjistit rozsah jejich technologických dovedností a snad i díl jejich duchovního života.

