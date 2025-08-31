Moravskoslezský kraj uzavřel desetiletý kontrakt se společností Transdev Slezsko

„Dlouhodobé kontrakty uzavřené na základě veřejných soutěží jsou výhodné pro všechny strany. Kraji přináší hlavně stabilitu zajištění dopravní obslužnosti, pro dopravce ekonomickou jistotu a pro cestující zvyšující se kvalitu služeb, spolehlivost spojů a taky větší důvěru v systém veřejné dopravy,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka s tím, že dopravce vzešel z výběrového řízení, jehož hlavním kritériem byla průměrná cena za ujetý kilometr. Transdev Slezsko, který patří do skupiny Transdev s celosvětovou působností, nabídl nejvýhodnější cenu – 58,83 Kč za kilometr.
"Velice si vážíme, že jsme uspěli v tomto výběrovém řízení a obhájili tak pozici dopravce, který může i nadále v rámci Českotěšínská a okolí zajišťovat kvalitní nízkoemisní a bezpečnou veřejnou dopravu," řekla jednatelka společnosti Transdev Slezsko Pavla Struhalová a vysvětlila, že jejich společnost na Českotěšínsku vozí cestující už od roku 2016. Nová smlouva tak naváže na tu stávající.
Po dobu trvání smlouvy bude dopravce provozovat 18 autobusových linek s využitím 38 zcela nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Vozidla budou plně klimatizovaná, vybavená USB zásuvkami, bezpečnostními kamerami, moderním informačním systémem a přizpůsobená pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu, včetně dvou kočárků nebo invalidních vozíků. Autobusy budou mít jednotný červený design odpovídající vizuální identitě krajského dopravního systému ODIS. Ročně najedou přibližně 2,5 milionu kilometrů.
Na provozu se budou finančně spolupodílet také města a obce dané oblasti, hradit budou 10 % nákladů. „Spolupráce s městy a obcemi je pro kraj vždy velmi důležitá. Dohoda o spolufinancování zavazuje obě strany k odpovědnosti a umožňuje jednotné odbavení cestujících i do budoucna,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Radek Podstawka.
autor: Tisková zpráva