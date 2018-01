NDM: Šťastni ve třech – rozverná komedie plná skvělých ostravských herců

Z děl francouzského dramatika a komediografa Eugena Labiche je nejznámější a nejpopulárnější hrou Slaměný klobouk, který Národní divadlo moravskoslezské uvedlo jako zatím jeho jediný titul již dvakrát – v letech 1924 a 1956. Nastudováním bláznivé komedie Šťastni ve třech představuje činohra NDM publiku jiný Labicheův poutavý vaudeville z prostředí měšťanského salónu.

Inscenace představuje hru v přitažlivé době i prostředí, do nichž ji umístil sám autor. „Ocitáme se v době druhého francouzského císařství v domě bohatého pařížského měšťana, který se po smrti své ženy teprve nedávno oženil s novou manželkou. Pro zpestření dlouhých chvil volného času si do domu přivádí mladého přítele Ernesta, milého, důvtipného a oddaného mladého muže, který se ovšem pro soužití manželů brzy ukáže nebezpečnějším, než se na první pohled zdá… V tom také spočívá ústřední zápletka hry,“ prozrazuje dramaturg inscenace Adam Gold.

Dále se však setkáváme s celou řadou dalších postav; s komornou, která jako by tušila něco, co mělo zůstat utajeno, se dvěma poněkud nejapnými alsaskými sluhy s podivnými způsoby a konečně s nonšalantním strýcem Jobelinem a jeho okouzlující neteří Albertinou. Těchto osm postav utváří základní půdorys inscenace, která je sledem komických situací, v nichž jednotlivé postavy na základě neočekávaných a často až absurdních okolností musejí ukázat svůj důvtip a šarm.

„Inscenace nevypráví komplikovaný příběh ani neřeší závažné téma. Komedie Šťastni ve třech poskytuje především potěšení z opravdu koncentrované esence divadelní komiky a brilantně vypointovaných situací. Především pak chce představit jedinečný esprit postav, které si hravě a s dechberoucí pohotovostí dokážou poradit s jakoukoli nečekanou komplikací. Divák tak může nahlédnout do světa, který je tomu našemu sice časově vzdálen, o to více okouzlující však může být,“ dodává dramaturg Adam Gold.

V rozverné francouzské komedii se můžete těšit na Vladimíra Poláka (Alfons Marjavel), Ladu Bělaškovou (Hermance Marjavelová), Roberta Fintu (rodinný přítel Ernest), Davida Viktoru (sluha Krampach), Izabelu Firlovou (služka Lisbeta), Petra Housku (strýc Jobelin), Petru Lorencovou (Albertina Jobelinová) a hostující Miroslavu Georgievovou (komorná Petunie). Dodejme, že hru uvádíme v překladu Marka Staška, autorem scénografického řešení je David Bazika, kostýmy vytvořila Marcela Lysáčková a hudbu složil Nikos Engonidis.

Premiéra se uskuteční 25. ledna 2018 v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka

Psali jsme: Ostrava odhalí pamětní desku hereckým legendám Francouzský štáb na měsíc obsadil Velké divadlo v Plzni Moravské divadlo Olomouc hledá nového ředitele Poprvé za 98letou historii uvede činohra NDM Ibsenova Peera Gynta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva