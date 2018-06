NDM: V Ostravě začne v neděli NODO, výjimečný festival hudebního divadla

„Program festivalu NODO 2018 je naprosto mimořádný. Neváhám říct, že podobný program tohoto v pořadí čtvrtého bienále festivalu nenajdete široko daleko. Od zahajovacího večera, kdy zazní světová premiéra (!) stěžejního díla Aloise Háby, klasika mikrotonální hudby, po závěrečnou produkci hudebního divadla Johna Cage má veřejnost možnost zhlédnout šest naprosto unikátních produkcí.“

Petr Kotík, umělecký ředitel NODO Šest oper a šest důvodů proč navštívit letošní NODO festival + jeden navíc

1. Alois Hába a jediná opera na světě v šestinotónovém systému: Přijď království Tvé!

Co je to šestinotón? Představte si dva celé tóny vedle sebe a prostor mezi nimi rozdělte na šest částí. Něco pro absolutní sluchaře! A jak na to Alois Hába přišel? „Vždyť ani sousedův pes Hektor se neomezuje na západoevropskou tónovou soustavu.“ Alois Hába snil o po všech stránkách o svobodné hudbě, o nevyčerpatelném množství zvuků, se kterými by skladatel nakládal v nekonečných variantách. Mimořádná osobnost české hudby 20. století - Alois Hába vizionář, kurážný experimentátor, snivec i realista. Všichni účinkující chtějí zpívat a hrát v Ostravě šestinotónově. Bude to znít pěkně divoce, svým způsobem i falešně, ale musíme to slyšet!

Divadlo Jiřího Myrona, 24. a 25. června 2018 vždy v 18:30

2. Salvatore Sciarrino a jeho křehce hororová opera Luci mie traditrici poprvé v ČR!

Po úspěšných představeních jednoho z nejslavnějších operních skladatelů dneška ve Varšavě se polský inscenační tým přesouvá do Ostravy, aby pro NODO vytvořil zcela originální představení při kterém tuhne krev v žilách. Přitom navenek nic násilného a krutého se v Sciarrinově opeře (v českém překladu Oči mé zrádné) neodehrává. „Děje se toho málo, téměř nic… avšak každý čin rozezní nekonečnou ozvěnu…dokonce i smrt vábí“, útržky ze slov k opeře samotného skladatele. Příběh opery je založen na vraždě Marii d´Avalos svým manželem, renesančním skladatelem Carlem Gesualdem.

Divadlo Antonína Dvořáka, 26. června 2018 v 19:00

3. Daniel Lo z Hong Kongu a jeho vůbec první opera Žena jako já (A Women Such as Myself)!

Třikrát byl Daniel Lo coby student/rezident hostem Ostravských dní. Po těch minulých dostal nabídku napsat pro NODO komorní operu. Námět čerpá z povídky jedné z nejuznávanějších hongkongských spisovatelek současnosti Xi Xi. Mladá hrdinka pracuje jako kosmetička, ale v márnici. Následuje práci své tety, která nedobrovolně dala přednost společnosti mrtvých před mezilidskými vztahy. To si přeje dívka změnit. Podaří se jí prolomit nesoulad mezi pravdou a naším vnímáním? Květiny, které jednomu sladce voní, věstí podle druhého smrt.

Důl Hlubina- Staré koupelny, 27. června v 19:00

4. Skladba pro hlasy Macle od Julia Eastmana, také experimentálního klavíristy a zpěváka!

Ve svém díle se inspiroval minimalisty, díly Rileyho, La Monte Younga nebo Steva Reicha, ale i dílem např. Mortona Feldmana. Zemřel v chudobě, opuštění, jako bezdomovec. Psal se rok 1990 a hudební svět se o jeho smrti dozvěděl až o mnoho měsíců později. Dnes jsou jeho vzácně nalezené skladby v kurzu a hrají se na nejvyhlášenějších experimentálních scénách světa. Julius Eastman složil Macle na závěr roku 1971 pro S.E.M. Ensemble Petra Kotíka. Jeho současní členové přijedou z New Yorku na NODO, aby upozornili na tohoto radikálního buřiče 70. a 80. let 20. století.

Důl Hlubina - Staré koupelny, 27. června v 20:30

5. Rudolf Komorous a jeho údajně poslední dílo v životě. Letos mu bude 87 let!

„Vždycky jsem obdivoval francouzskou modernu, zejména dadaisty a surrealisty. Jedním z nejopravdovějších dadaistů byl pro mě Georges Ribemont- Dessaignes“. Rudolfa Komorouse nejvíce oslovila jeho hra Němý kanár, kterou dokončil letos na jaře speciálně pro NODO a interpretovat ji přijedou jeho kolegové, hudebníci ze západního pobřeží Kanady, kde Rudolf Komorous od doby své emigrace v roce 1969 žije. Světoznámou hru inscenuje tandem Jan Horák a Michal Pěchouček.

Divadlo Antonína Dvořáka 28. června 2018 v 18:30

6. Otevřená díla vycházející z 92 sól: Song Books Johna Cageho v autentické interpretaci!

Rozsáhlá kolekce sólových skladeb dává ve své kombinaci interpretům velkou volnost a svobodu. Spadají do čtyř kategorií: sóla pro hlas, hlas a elektroniku, jevištní akce a akce s elektronikou. Sóla je možné provádět v jakémkoli výběru a mohou se jakkoli překrývat. Jsou ale také ošidná, protože vyžadují zanícené, a přitom disciplinované neosobní provedení. Na Song Books je možno pohlížet jako na hudebně- surrealistické dílo, ovšem zbavené veškerých psychoanalytických aspektů. John Cage si v souvislosti s touto skladbou přál, aby byla provedena na skutečné operní scéně. Plníme přání.

Antonína Dvořáka 28. června 2018 ve 20:30

A důvod sedmý?

Nebojte se Ostravy! Je v ní více než dobře! Centrum je útulné, plné zeleně a pohostinských zařízení, se dobrodružným nočním životem a pohodlnou dopravou! Všechny festivalové události jsou v dosahu několika minut. Čeká na vás otevřená hudební komunita včetně inscenačních týmů z celého světa a hlavně: šest zcela originálních představení, které hned tak neuvidíte. S otevřenou náručí vás v Ostravě už tuto neděli uvítá Ostravské centrum nové hudby a Národní divadlo moravskoslezské, pořadatelé NODO 2018!

