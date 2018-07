NP Šumava: Kvůli plánované opravě železničního mostu Dobrá se vodákům přesune odpočinkové místo

29.07.2018 18:51

Od 1. srpna do 19. září letošního roku bude opravován železniční most Dobrá na trase Volary - Černý Kříž. Pod tímto mostem proplouvají vodáci, kteří splouvají úsek Teplé Vltavy od Soumarského mostu do Dobré, ale díky tomu, že na mostu bude osazeno lešení, které bude zaplachtováno a práce na opravách pláště mostu budou probíhat uvnitř této konstrukce, nijak to splouvání neomezí. Oprava si však vyžádala přesun odpočinkového místa.