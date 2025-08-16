NSC Harrachov: Žalující strany naprosto paralyzovaly činnost centra

Vážení,
předběžným opatřením, vydaným Okresním soudem v Semilech, na návrh Svazu lyžařů ČR (SLČR) a Lyžařského a turistického Bucharova klubu (LTBK), se Národnímu sportovnímu centru Harrachov (NSC Harrachov) zakazuje dle petitu rozhodnutí „jakékoliv nakládání s majetkem (zejména zcizení a zatížení)“, převedeným na město Harrachov, mezi nějž spadají mimo jiné stavby 5 harrachovských skokanských můstků, objekt běžeckého stadionu a další. V odůvodnění rozhodnutí se již mluví pouze o nakládání.
Žalující strany v tomto bodě nyní namítají, že se jedná pouze o zákaz zcizení a zatížení, avšak tento názor je pomýlený. Rozhodnutí nezní výlučně na zákaz zcizení a zatížení, ale na veškeré nakládání, tedy jak právní (zcizení, zatížení,…), tak faktické (rekonstrukce, demolice, uzavírání smluv,…).
Žalující strany tak tímto neuváženým krokem naprosto paralyzovaly činnost Národního sportovního centra Harrachov. Jsem právník, tedy zákaz nakládání si dokážu vyložit s vysokou mírou odbornosti a opatrnosti. O skutečnosti, že žalující strany při podání návrhu pochybily a zpětně si uvědomují, co tímto krokem způsobily, svědčí i reakce zmocněnce (advokáta) Svazu lyžařů, který zaslal žalovaným (městu Harrachov a NSC Harrachov) doplňující e-mail, že se jedná pouze o zákaz zcizení a zatížení, tedy že můžeme s majetkem jinak nakládat.
To nejenom že odporuje vydanému předběžnému opatření soudu, ale i podanému návrhu. O výkladu soudního rozhodnutí nerozhoduje zmocněnec žalujících (tedy protistrana) a je až neetické, že žalující strana kontaktuje žalovaného s tím, co podle rozhodnutí dle jejich názoru může a nemůže činit. Žalující strana tedy v žádném případě nebude nabádat žalovaného, aby, byť jen teoreticky, mohla porušit vykonatelné soudní rozhodnutí. Jediný relevantní výklad v tomto případě podává soud.
Celá kauza začala bobtnat po událostech, kdy se na přelomu února a března 2025 oba žalující subjekty (SLČR a LTBK) pokusily o možné vyloučení města Harrachova z NSC Harrachov. Město Harrachov je jediným členem, které provoz NSC Harrachov prakticky financovalo, a to částkami v řádech milionů korun. Zbylí dva členové, SLČR a LTBK, se na financování provozu v minulém roce podílely každý ve výši 30 000 Kč, tedy zaplacením členského příspěvku.
Bylo pochopitelně v praxi velmi složité zažít situaci, že pouhou dohodou dvou subjektů může dojít k vyloučení či ohrožení členství tak významného člena, jako je město Harrachov, a k možné ztrátě finanční jistoty, čímž byl přímo ohrožen účel spolku. Tedy praxe ukázala, že pouhou dohodou dvou subjektů, přičemž jeden z nich ani neplní své základní spolkové povinnosti, se může s NSC Harrachov stát cokoliv.
Dne 28. 7. 2025 došlo k podpisu darovací smlouvy mezi městem Harrachov a NSC Harrachov jako dárcem, kterým se převádí mmj. stavby skokanských můstků. Darovací smlouva obsahuje závazek města Harrachova rozvíjet finančně tyto sportoviště a podmínku zachování jejich účelu. V opačném případě smlouva obsahuje reverzní doložku, kdy při ztrátě schopnosti či zájmu ze strany města Harrachova takto konat, je veškerý převedený majetek vrácen zpět. Z důvodu naprosté jistoty, je součástí smlouvy také předkupní právo pro NSC Harrachov při jakémkoliv zamýšleném převodu, a to za 1 Kč. Toto předkupní právo bylo navrženo přímo zápisem do katastru nemovitostí.
Tedy jedinou možnou činností tak může zůstat zachování a rozvoj sportovní činnosti. Obsah smlouvy v úplném znění byl všem členům znám a byl projednáván na zasedání výboru spolku dne 17. 7. 2025, za účasti veřejnosti. Stejně tak za účasti veřejnosti byla smlouva projednána na zastupitelstvu města Harrachova dne 26. 7. 2025. Ani jeden ze subjektů se veřejně nevyjádřil proti uzavření této smlouvy, veškeré další kroky žalujících, směřující k podání žalobního návrhu, probíhaly za „zavřenými dveřmi“.
Spolu s darovací smlouvou byla mezi městem Harrachov a NSC Harrachov uzavřena výhradní užívací a nájemní smlouva. Důležité body této smlouvy jsou zejména:
- výhradní užívání za sjednaných účelem (provozování a rozvoj sportu) pro NSC Harrachov
- úplata za 1 Kč ročně;
- časová neomezenost platnosti smlouvy;
- veškeré užitky, související s nemovitostmi (nájmy, podnájmy, akce), jsou přímo NSC Harrachov a budou sloužit jeho provozu;
- možnost zrušení smlouvy pouze v případě, že NSC Harrachov nebude (moci) naplňovat svůj účel (provozování a rozvoj sportu).
Zajímavostí zůstává, že žalobní návrh o této užívací smlouvě nemluví, resp. odkazuje na jeho neexistenci, ačkoliv je oběma žalujícím subjektům její existence dobře známa, a několikanásobně na její existenci byli upozorněni, výslovně mmj. 17. 7. 2025. O její existenci mluví i samotná textace darovací smlouvy, kterou mají žalující subjekty k dispozici, přičemž tato v plné textaci je součástí žalobního návrhu žalobců. S podivem je, že si žalující strany ani po upozorněních na existenci této smlouvy její znění nikdy nevyžádaly. Vzhledem k textaci žaloby je však zřejmé, že účelově.
Tedy popsaným jednáním došlo ze strany NSC Harrachov k jedinému možnému kroku, a to je zajištění svého účelu, provozování a rozvoji sportovní činnosti.
Celá tato kauza mne za NSC Harrachov velice zasáhla a věřím v brzké vyřešení a obnově provozu a rozvoje sportu. Jednáním žalujících stran se však jasně ukázalo, že obavy nad zachováním účelu spolku (sportovní činnost) byla oprávněná. Je až s podivem, že by někdo mohl mít tak velký zájem na tom, aby sportoviště nemohlo vlastnit město, a to navíc pouze za účelem rozvoje sportovní činnosti.
V současné chvíli je činnost NSC Harrachov naprosto paralyzována, a to je jediné, čeho tímto neuváženým krokem žalující strany dosáhly. Do této doby jsem si ani teoreticky nedokázal představit, že budeme muset o takto významné sportoviště takto „bojovat“ proti lidem, kteří se z titulu svých funkcí zavázali sport rozvíjet a chránit.
S přátelským pozdravem
Mgr. Vít Háček
ředitel
