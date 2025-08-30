Nadace ČEZ: 125 školních učeben po celé republice zkvalitnilo své vybavení

Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Oranžová učebna dlouhodobě pomáhá zlepšovat zázemí tříd pro výuku fyziky a technických předmětů. Za posledních 15 let podpořila pořízení vybavení a instalaci výukových pomůcek za více než 23 milionů korun.
Vzdělávání a rozvoj mladých talentů je jedním z předpokladů úspěšného průběhu transformace české energetiky, a podpora technického vzdělávání v České republice proto patří k jedné z priorit Skupiny ČEZ. V pondělí 1. září začíná nový školní rok.
autor: Tisková zpráva