Nadace ČEZ: Letos první středočeský Oranžový přechod mají v Chlumíně na Mělnicku

reklama

První bezpečně nasvícený přechod pro chodce z roku 2016 se nachází naproti obecnímu úřadu mezi dvěma autobusovými zastávkami. Nově je pak další umístěn přímo u základní školy. Vede k němu i nový chodník kolem zástavby rodinných domů na protilehlé straně silnice.

I když je Chlumín menší obcí s 500 obyvateli, zaujímá poměrně strategickou polohu mezi Velvary, Neratovicemi, ale i vzdálenějšími Kralupy nad Vltavou či Mělníkem. Obec doslova půlí silnice č. 101, ač je zařazena do druhé třídy, je poměrně frekventovaná, neboť je důležitou spojnicí mezi všemi městy v okolí, a to včetně Brandýse nad Labem a Kladna. Aby se všichni z druhé strany dostali do školy či na jiné místo tímto směrem, museli by přejít silnici po přechodu právě u obecnímu úřadu a pak ještě ujít několik set metrů. To samozřejmě mělo logiku jen pro ty, co bydlí v obci před nebo v sousedství tohoto přechodu.

„Bezpečné to příliš nebylo, ale chodilo se samozřejmě podél komunikace a ta se pak někde s opatrností přešla či přeběhla. Pokud dětem skončilo vyučování, tak na jejich přechod přes silnici často dohlížel někdo ze školy, například paní školnice. A protože nám v obci jde především o bezpečnost dětí a mládeže, tak jsme se rozhodli pro realizaci nového chodníku a tím i bezpečného přechodu přímo před školou. Chodník chceme ještě časem prodloužit až před poslední domy na kraji obce, takže bude na nový přechod navazovat z obou stran,“ uvedl starosta Miroslav Priatka.

Jak dodal, prakticky na začátku obce přechod pro chodce nikdy před tím nebyl. Proto asi chvíli potrvá, než si hlavně přespolní řidiči, projíždějící ovšem pravidelně obcí, na tuto skutečnost zvyknou. „Jsme tudíž velice rádi, že se nám podařilo na následnou realizaci nasvícení přechodu získat 120 000 korun do Nadace ČEZ. Pro bezpečné přecházení je jeho nasvícení velice důležité, zvláště v období, kdy děti chodí ráno do školy ještě za tmy a stejně tak i v pozdních odpoledních hodinách, protože řada z nich navštěvuje zájmové kroužky. Oranžové sloupy navíc řidiče upozorní na fakt, že je zde něco, co tu dříve nebylo,“ kvituje starosta.

Nadace ČEZ osvětluje pod dohledem odborníků z řad krajských zástupců BESIP a na základě znalostí a doporučení místních samospráv přechody pro chodce od roku 2013. Od počátku se setkává s velkým zájmem měst, obcí i široké veřejnosti napříč republikou. „V duchu základního bezpečnostního hesla na silnicích - Vidět a být viděn - podporujeme města a obce v budování osvětlených přechodů v místech, kde se pohybuje hodně lidí a hlavně děti. Jako například v Chlumíně u základní školy, kde platí toto pravidlo dvojnásob,“ uvedla Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Grantové řízení Oranžový přechod Nadace ČEZ je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze obce, města, nebo městské části hlavního města Prahy. „Také letos činí maximální výše nadačního příspěvku 120 000 korun. O grant se mohou žadatelé ucházet už nyní, a to až do 31. března,“ uzavírá Michaela Ziková.

Psali jsme: Nadace ČEZ: V Bedřichově vyroste nové dětské hřiště, a to díky účastníkům letošní „padesátky“ Nadace ČEZ již podeváté vyhlásila grant Stromy, nyní pro jarní výsadbu Nadace ČEZ: Podpořili jsme nejlepší neziskovky roku 2019 Nadace ČEZ: Kampus VŠTE v Českých Budějovicích se na jaře zazelená

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.