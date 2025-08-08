Nadace ČEZ: Mohelničtí fotbalisté mají nové hřiště, využívat ho bude celé město

„Původní hřiště z roku 2009 už nemělo platnou certifikaci FAČR, takže jsme na něm nemohli pořádat soutěžní zápasy. Zastaralý umělý povrch už byl opotřebovaný a na mnoha místech úplně zničený. Teď máme díky projektantovi, který vše pojal trochu nadčasově, nejkvalitnější hřiště s umělým povrchem v Olomouckém kraji,“ vysvětlil předseda FK Mohelnice Jiří Rousek, proč se pro vybudování nového hřiště rozhodli.
Sloužit bude nejen fotbalistům, ale doslova celému městu. Kromě sportovců z jiných oddílů využívají fotbalový areál také školy i Městské kulturní středisko, které tady pořádá drakiádu a další akce pro děti.
„Na rekonstrukci se nám podařilo získat dotaci z Národní sportovní agentury, od Olomouckého kraje i z Nadace ČEZ. Chci sportovcům popřát, ať jim nový umělý povrch dobře a dlouho slouží, a hlavně ať je sport pořád baví,“ uvedl starosta Mohelnice Pavel Kuba.
autor: Tisková zpráva