Nadace ČEZ: Mohelničtí fotbalisté mají nové hřiště, využívat ho bude celé město

10.08.2025 16:14 | Tisková zpráva

Z nového hřiště s umělou trávou mají radost nejen malí mohelničtí fotbalisté, ale doslova všechny děti z města i okolí. K tréninkům ho budou využívat mladí florbalisté i basketbalisté a žáci místních škol. Na jeho vybudování přispěl kraj, město, Národní sportovní agentura i Nadace ČEZ, která projekt podpořila částkou 500 tisíc korun.

Nadace ČEZ: Mohelničtí fotbalisté mají nové hřiště, využívat ho bude celé město
Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

„Původní hřiště z roku 2009 už nemělo platnou certifikaci FAČR, takže jsme na něm nemohli pořádat soutěžní zápasy. Zastaralý umělý povrch už byl opotřebovaný a na mnoha místech úplně zničený. Teď máme díky projektantovi, který vše pojal trochu nadčasově, nejkvalitnější hřiště s umělým povrchem v Olomouckém kraji,“ vysvětlil předseda FK Mohelnice Jiří Rousek, proč se pro vybudování nového hřiště rozhodli.

Sloužit bude nejen fotbalistům, ale doslova celému městu. Kromě sportovců z jiných oddílů využívají fotbalový areál také školy i Městské kulturní středisko, které tady pořádá drakiádu a další akce pro děti.

„Na rekonstrukci se nám podařilo získat dotaci z Národní sportovní agentury, od Olomouckého kraje i z Nadace ČEZ. Chci sportovcům popřát, ať jim nový umělý povrch dobře a dlouho slouží, a hlavně ať je sport pořád baví,“ uvedl starosta Mohelnice Pavel Kuba. 

Psali jsme:

ČEZ dokončuje další kolo geologického průzkumu lokality pro malý modulární reaktor
ČEZ: V Moravskoslezském kraji načerpala elektroauta o 110 % bezemisní elektřiny více
ČEZ: Na Olomoucku načerpala elektroauta o 85 % bezemisní elektřiny více
ČEZ: Na Zlínsku načerpala elektroauta o 127 % bezemisní elektřiny více

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , nadace ČEZ , TZ

autor: Tisková zpráva

Ing. et Ing. Miloš Nový byl položen dotaz

Migranti

Kde berete tu jistotu, že migranti, kteří nám budou přiděleni pro nás nebudou hrozbou, že to tu pak nebude třeba jako v Německu nebo ve Francii? Vždyť my si vůbec nebudeme moc vybrat, koho zde chceme

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nadace ČEZ: Mohelničtí fotbalisté mají nové hřiště, využívat ho bude celé město

16:14 Nadace ČEZ: Mohelničtí fotbalisté mají nové hřiště, využívat ho bude celé město

Z nového hřiště s umělou trávou mají radost nejen malí mohelničtí fotbalisté, ale doslova všechny dě…