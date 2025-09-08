Nadace ČEZ: Pojďte ven! Grant nadace pomáhá s úpravou tras pro turisty

Nadace ČEZ pomáhá turistům i běžkařům také ve východních Čechách, podpořila zde 9 projektů.
V Krkonoších pomohla financovat pořízení skútru pro úpravu běžeckých stop, díky čemuž se výrazně zlepšily podmínky pro zimní sportovce. V Orlických horách se podpora zaměřila na obnovu turistického značení a výstavbu odpočívadel,
které zvyšují komfort i bezpečnost návštěvníků. V podhůří Krkonoš pak grant umožnil rozšíření cyklotras a naučných stezek s edukativními prvky, čímž se region stal atraktivnějším pro rodiny s dětmi.
Částku až do výše půl milionu korun mohou žadatelé použít například na obnovu značení, instalaci různých doprovodných prvků (informační cedule, lavičky, přístřešky, odpadkové koše, osvětlení), ale třeba právě i na zakoupení technického
vybavení pro tvorbu a úpravu zimních běžeckých stop. Ostatně zimní projekty tvořily více než polovinu podpořených žádostí v letošním prvním kole grantu.
„Zájem o grant je skutečně velký a zaměření podpory skutečně pestré. Pozorujeme, že žadatelé přemýšlejí o projektech koncepčně a i kvalita žádostí se s každým kolem zvyšuje. Od roku 2023, kdy jsme grant spustili, jsme podpořili 170 projektů za
více než 60 milionů korun, takže předpokládáme, že po letošním podzimním kole překročíme hranici 200 projektů. Doufáme, že díky investicím do obnovy a úpravy letních i zimních tras, si k pobytu v přírodě a objevování krás naší země najde cestu
víc lidí,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Grant fungující od roku 2023 je určen obcím, spolkům i neziskovým organizacím, které jednotlivé trasy spravují. V České republice je zhruba 44 tisíc kilometrů značených turistických a téměř 10 tisíc kilometrů běžkařských tratí. Podrobnější informace o grantu naleznete ZDE.
O Nadaci ČEZ: Vznikla v roce 2002 (tehdy jako Nadace Duhové energie) jako firemní nadace energetické společnosti ČEZ, a. s., s cílem zastřešit její dárcovské aktivity. V roce 2003 rozjela první grantová řízení Podpora regionů a Duhová (dnes Oranžová)
hřiště, která nepřetržitě provozuje dodnes. Nadace ČEZ se pravidelně umisťuje na prvních příčkách žebříčku nejštědřejších firemních nadací podle Fóra dárců. V roce 2024 obhájila 1. místo. Každoročně podporuje ve všech regionech stovky projektů za desítky milionů korun. Více ZDE.
autor: Tisková zpráva