Bratranec spoluzakladatele TOP 09 Lobkowicz zaútočil na budoucího ministra dopravy

Lobkowicz, který má na síti X přes 17 tisíc sledujících, označil Bednárika za strategické riziko pro stát, který má prostřednictvím ruského podnikatele na železnici Alexeje Beljajeva přenášet ruský vliv do Čech.
2/3. „Neviditelná kolej: Bednárik jako strategické riziko pro stát“— Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) December 2, 2025
3. Přesah do Česka: Beljajev, zbraně, vagóny a Zeman
Beljajevova stopa v ČR není jen „export vagónů“:
1.Jaroslav Strnad a zbrojařský průmysl
Beljajev spolupracuje s největším českým zbrojařem Jaroslavem… pic.twitter.com/3k4OsefvD1
To se dalo čekat
Před podobnými útoky na nově nastupujícího ministra varoval na konci listopadu bývalý náměstek ministra dopravy Jan Sechter, který s ním na ministerstvu spolupracoval, v článku prima CNN Za Bednárika skončilo „okrádání“ Českých drah, říká o kandidátovi na ministra bývalý náměstek.
Podle něj Bednárikovým „nepřátelům“ vadí, že on se jako první nezdráhal ve vedení ČD, respektive ČD Cargo zavést tzv. blacklist nespolehlivých firem, čímž šlápl do vosího hnízda.
„Musím říct, že v této otázce prokázal Ivan Bednárik skutečně velkou odvahu. Generální ředitel Českých drah nechodí s každou drobností na ministerstvo, a už vůbec ne za ministrem. Pokud ale danou věc považuje za opravdu důležitou, samozřejmě za mnou či Karlem Havlíčkem přišel. A takovým případem byl právě i blacklist. O něm se s námi přišel poradit, a hlavně se ujistit, zda je přípustné, aby státní podnik vyhotovil blacklist společností, se kterými jsou soustavné problémy, které porušují smlouvy a které testují až samotnou hranu kriminálního konání,“ uvedl pro Prima CNN Sechter.
OOS i SMK
Bednárik odstartoval tento systém na konkrétním příběhu Ostravských opraven a strojíren, společnosti patřící do portfolia vlivných slovenských miliardářů Roberta a Petera Šušky. OOS nedodržovaly při dodávce vagonů smluvní podmínky, a navíc vedly s ČD Cargo řadu soudních sporů, proto s ní došla Bednárikovi trpělivost a zařadil ji na blacklist nespolehlivých firem. Podobný institut je mimochodem zcela běžný v soukromé sféře.
Podobně se Bednárik neváhal postavit slovenské společnosti SMK, kterou Lobkowicz svým tweetem propojuje s ruským podnikatelem Beljajevem, resp. Andrejem Babišem. Věc se má ale tak, že ČD Cargo s SMK uzavřelo smlouvu o pronájmu a následném odkupu 500 starých nákladních vagonů v roce 2018. Tento kontrakt kritizovala pro nevýhodnost výše zmíněná společnost OOS, a dokonce podala v této souvislosti na ČD Cargo trestní oznámení. Policie nicméně po dvou letech případ odložila.
„Znalecké posudky nevýhodnost kontraktu nepotvrdily. „Prověřovaná transakce byla podle závěrů znaleckého zkoumání pro ČD Cargo ekonomicky výhodná,“ řekl žalobce Boris Havel z Vrchního státního zastupitelství v Praze České televizi.
Vazba OOS – KDU-ČSL – TOP 09
Abychom pochopili současnou vazbu mezi OOS, KDU-ČSL, TOP 09, respektive Jiřím Lobkoviczem, musíme se vrátit na železnici dlouho do minulosti. Bratři Šuškovi převzali OOS v roce 1998, kdy byla ve ztrátě 56 milionů korun a dlouho se nedařilo situaci zlepšit. Zlom nastal po nástupu Milana Šimonovského (KDU-ČSL) na Ministerstvo dopravy. Ten prosadil převedení dvousetmilionového dluhu státního dopravce vůči OOS pod Českou konsolidační agenturu, čímž podnik zachránil. Sám v roce 2004 firmu navštívil a krátce poté OOS získala od Českých drah tři zakázky za více než miliardu.
Vztahy OOS s politiky byly úzké – Peter Šuška byl členem KDU-ČSL, firma stranu podporovala, důležitou roli hrál i Pavol Lukša (KDU-ČSL, později TOP 09). K TOP 09 měl blízko i Josef Bazala, který v roce 2009 převzal vedení ČDC. V následující dekádě získala OOS z veřejných zakázek 5,6 miliardy korun, převážně od státního dopravce, a v roce Bazalova nástupu dosáhla zisku 1,7 miliardy. Právě až v roce 2014 ČDC pod Bednárikovým vedením odhalilo závažné problémy – nízkou kvalitu práce a nedodržování termínů, viz výše.
Gratulace Czerninovi
Sám Jiří Lobkowicz je česko-švýcarský politik a finančník pocházející z knížecí mělnicko-hořínské větve rodu Lobkowiczů. Svoji politickou minulost má poměrně pestrou. Byl předsedou strany Cesta změny (2001–2009) a v roce 2010 se stal místopředsedou Strany evropských demokratů, skupiny Evropského parlamentu. Stran na podobném ideologickém základě, k jakým dnes řadíme TOP 09. V roce 2022 veřejně pogratuloval nově zvolenému místopředsedovi TOP 09 Tomáši Czerninovi.
Thomasi, gratuluji, jsem velmi šťastný, vždy je krev hustší než voda ???? pic.twitter.com/o2KirCxKJB— Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) October 1, 2022
Spojení, že krev je hustší než voda, přeneseně znamená, že krevní (tj. příbuzenské) pouto je něčím silným a nenahraditelným. Mezi rodem Lobkowiczů a Czerninů docházelo v různých stoletích k sňatkům, které propojovaly jejich větve. Ačkoliv každý rod měl své hlavní domény (Czerninové Chudenice, Jindřichův Hradec; Lobkowiczové Roudnici, Nelahozeves, Křimice…), v některých obdobích se majetkové okruhy či správa panství dotýkaly a členové obou rodů spolupracovali politicky i hospodářsky.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Výborný