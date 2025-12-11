„Terorizují nás zelené neziskovky.“ Po demonstraci proti Turkovi se ozvali politici z obou břehů

Automobily jako všeobecný původce zla? Podle demonstrantů z řad několika stovek studentů a aktivistů ano. V průběhu úterního protestu, který mířil proti straně Motoristů sobě a její účasti ve vládě, padly věty, nad kterými se mnozí zarazili.
„Postupně jsme si vpustili do našich měst a životů auta. Ta jako by se množila geometrickou řadou, rostla a převzala kontrolu nad veřejným prostorem, nad naším zdravím, nad naší bezpečností i nad naším myšlením. Dobrovolně a téměř bez povšimnutí si v Praze necháváme zabíjet přes 500 lidí ročně vzduchem znečištěným z aut. Necháváme dennodenně ohrožovat své blízké, své děti či rodiče v provozu. Není normální, aby se takový pohyb po městě stal hazardem, a není normální, že jsme si na to zvykli,“ řekla na protimotoristické demonstraci pravděpodobně členka spolku Automat, který pobírá peníze z veřejných rozpočtů a prosazuje omezování dopravy.
ParlamentníListy.cz oslovily české politiky s otázkou, zda cítí, že je automobily ovládají a terorizují, jak zaznělo ve výše citovaném projevu. Příliš pochopení mezi poslanci, senátory a europoslanci ale protestující nenašli.
„Nad veřejným prostorem nepřevzala kontrolu auta, ale snaží se o to pomatení aktivisté. Dobrá zpráva je, že Česko jim stále odolává. Parlamentní volby budiž důkazem,“ uvedl budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
Ovládán auty se necítí ani poslanec za SPD a šéf strany PRO Jindřich Rajchl. „Cítím, že nás ovládají a terorizují zelené neziskovky, které tyhle nesmysly šíří a které převzaly kontrolu nad veřejným prostorem a myšlením mladých lidí, které zfanatizovaly natolik, že jsou schopni za tuto zjevnou lež dokonce demonstrovat,“ řekl redakci.
„Nepociťuji, že by auta převzala kontrolu nad veřejným prostorem i myšlením. Naopak se domnívám, že kontrolu nad tímto se pokouejí převzít samotní aktivisté. Důsledky jsou mnohdy zdrcující. Rád bych připomenul řadu obětí a obrovské majetkové škody v souvislosti s posledními povodněmi na severní Moravě. Kdyby aktivisté tehdy neblokovali vznik přehrady, nic takového by se nikdy nestalo,“ míní šéf poslaneckého klubu Motoristů sobě a budoucí ministr sportu Boris Šťastný.
Souhlas s aktivisty nevyslovil ani senátor ODS Tomáš Jirsa. „Ne, auta nám dávají svobodu pohybu. Kdo chce, ať jezdí na kole, já na cestu z Hluboké do Prahy preferuji auto. Howgh,“ sdělil senátor.
„Ne, mě auta určitě neovládají ani neterorizují. Spíše mně připadá, že demonstrující prošli procesem, který neuropsychiatr prof. Stránský popsal jako stupidifikaci mládeže v souvislosti s používáním sociálních sítí a následně nejsou schopni posuzovat různé souvislosti,“ konstatoval poslanec za SPD Miroslav Ševčík.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský se na problém dívá z obou stran, byť názor aktivistů nesdílí. „Takový pohled na auta opravdu nesdílím. Automobily nikoho neovládají ani neterorizují – jsou to jen nástroje, které lidem umožňují žít běžný život, dostat se do práce, vozit děti do školy nebo pečovat o své blízké. Je samozřejmě správné diskutovat o bezpečnosti i o tom, jak zlepšovat veřejný prostor. Ale démonizovat celé odvětví nebo samotné řidiče nikam nevede. Místo toho bychom měli hledat praktická řešení, jak dopravu zjednodušit, zpřehlednit, a zároveň zvyšovat bezpečnost na silnicích. Jsem přesvědčen, že rozumná dopravní politika má brát vpotaz potřeby motoristů i ostatních účastníků provozu, nikoli stavět jednu skupinu proti druhé,“ řekl Zdechovský pro ParlamentníListy.cz.
„Daleko více než auta, která jsou a nadále nepochybně musejí být součástí našeho životního prostoru, nás ohrožují hloupí lidé. Na prvním místě progresivističtí demagogové, kteří studentům, často ještě dětem, vymývají hlavy svou zvrácenou propagandou. Výsledkem je, že děti, žáci, studenti, kteří vůbec netuší nebo jim to nedochází, jak s nimi někdo manipuluje, demonstrují proti výsledku demokratických voleb, respektive proti zástupci Motoristů na Ministerstvu životního prostředí. A to navíc v době, kdy mají být ve škole a učit se! Je to strašná vizitka nejen našeho školství, ale obecně celé společnosti, která dopouští a dovoluje, aby progresivističtí šílenci a jejich politické neziskovky mrzačili duše našich dětí. Něco s tím musíme udělat. V první řadě je nutné vypnout penězovody z veřejných rozpočtů do kapes podobných demagogů,“ sdělila šéfka Trikolory a poslankyně za SPD Zuzana Majerová.
Jednoznačně proti se postavil i poslanec SPD Tomáš Doležal. „V žádném případě. Auto bylo a je symbolem individuální svobody a umožňuje všem lidem, zejména např. rodinám s malými dětmi, mnohem vyšší kvalitu života než dříve. Často může rychlá přeprava autem i život zachránit. Vím to i z vlastní zkušenosti,“ říká.
„Cítím, že mě ohrožují podobné ekonomické spolky, které blbnou hlavně mladým lidem hlavu a ti pak terorizují občany lepením se na silnici nebo pochody, které mají za cíl jen a pouze blokovat dopravu. Právě těmto neziskovkám sebereme peníze ze státního rozpočtu, abychom jako stát přestali financovat terorismus, ekoterorismus,“ reagoval šéf Svobodných a poslanec za SPD Libor Vondráček.
Senátor Zdeněk Hraba hovoří o naivních heslech. „Mobilita pracovní síly, surovin a produktů je samozřejmě základem naší civilizace. Bez vlaků, letadel, lodí a aut by náš svět nemohl existovat. Naivní hesla a zjevné nesmysly, které na té demonstraci prezentovali účastníci, snad ani nemá smysl více komentovat. Je však tragédií, že tyto nesmysly šíří i nezodpovědní politici, jako je pan Niedermayer,“ míní Hraba.
autor: Radim Panenka