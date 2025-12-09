Po jmenování Babiše padlo, kdo platí Petra Pavla

Andrej Babiš byl na Pražském hradě jmenován premiérem. Při jmenování mu prezident Pavel děkoval za dodržení slibu o vyřešení střetu zájmů, a hovořil o „kontextu, který není jednoduchý“ a také o „nezpochybnění vazeb“. Za to se do prezidenta opřel komentátor Petr Holec. „Celý národ ví, že je Petr Pavel prezidentem zbrojařů,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

Foto: Repro ČT
Popisek: Prezident Petr Pavel

Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradu jmenoval předsedu ANO, Andreje Babiše, premiérem České republiky. Pavel tak slíbil učinit poté, co Andrej Babiš oznámil, že se vzdá holdingu Agrofert, který mají nakonec zdědit jeho děti. Předseda ANO vyhrál volby na začátku října s výsledkem 34,5 % hlasů, následně uzavřel koaliční smlouvu s Motoristy a hnutím SPD. Jeho předseda, Tomio Okamura, byl jako předseda sněmovny jmenování také přítomen.

Obřad začal na čas, v 9.00. Prezident ocenil, že Babiš dodržel dohodu o vyřešení střetu zájmů a dodal, že věří, že v zákonné lhůtě třiceti dnů se tak ze strany nově jmenovaného předsedy vlády stane. Prezident také prohlásil, že se Česká republika nachází „v kontextu, který není jednoduchý“. A že je důležité „nezpochybnění vazeb“, zřejmě se spojenci a institucemi. Jako důležité prezident označil i celospolečenskou soudržnost, přičemž jmenoval například nedořešené problémy se strukturou průmyslu, myšlená zřejmě nezaměstnanost v některých krajích.

Nová vláda podle něj bude potřebovat nejen odvahu, ale i vizi. A při diskusích s ministry prý prezident nabyl dojmu, že mají konkrétní představu, jak výzvy řešit. Popřál nové vládě hodně štěstí, hodně úspěchu a hodně sil.

Andrej Babiš za jmenování předsedou vlády prezidentovi poděkoval. „Slibuji všem občanům, že budu bojovat za jejich zájmy, nejen doma, ale i ve světě,“ uvedl. A dodal, že bude dělat maximum, aby splnil programové prohlášení, a také maximum pro to, aby Česká republika byla „nejlepší místo pro život na celé naší planetě“.

Pro ParlamentníListy.cz se už k jmenování vyjádřil komentátor Petr Holec. „Celý národ ví, že je Petr Pavel prezidentem zbrojařů, kteří pohádkově bohatnou na prodlužování války na Ukrajině. Mluvit o Ukrajině si ale Pavel mohl odpustit aspoň při jmenování českého premiéra, který slouží Čechům a ti si ho za to taky platí. Česko-ukrajinský premiér Petr Fiala je navíc už nějakou dobu v demisi,“ narážel na Pavlovu větu o „nezpochybnění vazeb“. A dodal: „Je úleva, že Babiš na to reagoval slovy, že udělá všechno pro to, aby se Česko stalo nejlepším místem k životu na světě.“

autor: Karel Šebesta

