Jestli dopadnou zle, tak kvůli Fialovi. Vidlák vypíchnul po zátahu na drony zajímavost

V posledních dnech před odchodem Jany Černochové (ODS) z čela Ministerstva obrany zahájila Vojenská policie zásah proti spolku Skupina D, který v rámci projektu Nemesis organizuje sbírku na nákup dronů pro Ukrajinu. Podle zjištění médií provedli vyšetřovatelé ve čtvrtek několik domovních prohlídek, vyslýchali zástupce spolku a tři osoby zadrželi. Úřady zároveň zablokovaly i účty, na které veřejnost posílala peníze na podporu ukrajinské armády.
Vyšetřování, které probíhá pod dohledem pražského státního zastupitelství, je podle mluvčího Aleše Cimbaly teprve v počáteční fázi a zatím nebylo sděleno žádné obvinění. Spolek Skupina D dlouhodobě působí pod patronací náčelníka generálního štábu Karla Řehky a šéfa Vojenské kanceláře prezidenta Radka Hasaly, jeho veřejnou tváří je herec Ondřej Vetchý.
Zásah přichází v době, kdy projekt Nemesis patřil k nejúspěšnějším občanským iniciativám směřujícím vojenskou pomoc Ukrajině. Policie však nyní prověřuje, zda nedošlo k porušení zákona při nakládání se sbírkovými prostředky a dodávkách dronů.
Na sociálních sítích na zásah reagoval také předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, známý jako bloger Vidlák. Připomněl kauzu kolem poslance Filipa Turka, původně navrženého Motoristy nejprve na post ministra zahraničí, později na ministra životního prostředí. Prezident Petr Pavel opakovaně uváděl, že s jeho nominací má problém s odkazem na právní i hodnotové výhrady, čímž vyvolal zdlouhavý politický spor. Turek je nyní navíc hospitalizován s vyhřezlou ploténkou a situace kolem jeho nominace je nejasná.
Vidlák tento příběh staví do ostrého kontrastu s aktuální kauzou Vojenské policie, která se dotýká lidí z nejvyšších pater armády i prezidentské kanceláře – podle něj jde o nesrovnatelně vážnější problém, než kvůli kterému byl tehdy Turek pod palbou kritiky. „Jo, to byly časy, když měl Petr Pavel problémy s Filipem Turkem. Teď má problémy s Hasalou, Vetchým, Foltýnem, Řehkou…,“ píše na svém facebookovém profilu.
Sterzik ve svém komentáři připomíná i paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který prosadila vláda Petra Fialy. Ten měl původně sloužit k postihu jednání, při němž jednotlivci nebo skupiny vykonávají aktivity ve prospěch jiného státu na úkor zájmů České republiky. Vidlák však upozorňuje na paradox, kdy právě tento zákon dnes stojí v pozadí zásahu, který míří na spolek podporující Ukrajinu a spolupracující s lidmi z armády i prezidentské kanceláře: „Mimochodem… nebyla to právě vláda Petra Fialy, která vojenské policii rozšířila pravomoci a zavedla paragraf o nedovolené činnosti pro cizí moc?“ dodává Sterzik. Hnutí ANO má připravené zrušení trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a plánuje ho spolu s dalšími stranami vznikající vládní koalice prosadit ve Sněmovně.
Za mimořádně závažnou označuje situaci také bezpečnostní analytik Štěpán Kotrba, kerý míří přímo k odpovědnosti nejvyšších ústavních činitelů. Předně se zaměřil na prezidenta Petra Pavla, který projekt Nemesis podporoval. „K manipulaci a převozu výbušnin je třeba tuna povolení. De facto jako s dělostřeleckými granáty… Projekt má sice podporu vedení armády i Hradu, ale zákony platí i pro prezidenta,“ uvedl s tím, že bude zásadní, zda prezident vyšetřování umožní, nebo jestli „podá pod tlakem okolností demisi“, zdůraznil Kotrba ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz.
Zásah Vojenské policie u spolku Skupina D podle Kotrby proto nebyl překvapivý: „Že Vojenská policie bude zasahovat u spolku, který dodává drony na Ukrajinu, se dalo s ohledem na výsledek voleb očekávat,“ uvedl. Připomněl však, že některé z prověřovaných praktik mohou být z hlediska armádních pravidel i trestního práva zásadní. „Pašování vojenského materiálu a používání nelegálních dokladů totožnosti není legrace… to je na vojenský kriminál,“ uvedl bezpečnostní expert.
Projekt Nemesis se přitom stal terčem pozornosti už v minulosti. Ministryně obrany Jana Černochová letos v únoru upozornila, že orgány činné v trestním řízení prověřují podezření spojená s vývozem dronů českými vojáky na Ukrajinu a možným zneužíváním diplomatických pasů. Situaci tehdy označila za vážnou. Náčelník generálního štábu Karel Řehka však zdůraznil, že vývoz dronů v rámci projektu byl podle dostupných informací v pořádku a šlo nanejvýš o „drobný administrativní problém“.
Skupina D vznikla jako občanská iniciativa v prosinci 2023 a mezi její zakladatele patří například herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký nebo podnikatel a voják v záloze Jan Veverka. Ministři obrany projekt opakovaně kritizovali kvůli tomu, že výrazně propojoval armádní struktury s civilní iniciativou.
autor: Natálie Brožovská