Celní správa: Celníci našli drogy a nelegálně držené zbraně

V součinnosti s policisty Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje provedli celníci na konci listopadu závěrečnou realizaci a při desítce domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků zajistili v hotovosti 150 000 Kč, 975 EUR a 200 USD, našli téměř kilogram kokainu, půl kilogramu metamfetaminu, více než dvacet kilogramů sušiny konopí, stovky gramů různých krystalických a rostlinných látek. Zajistili komponenty na výrobu a distribuci drog (desítky vysokotlakých výbojek a závěsných lamp, uhlíkové filtry, květináče, sušáky, krabice s injekčními stříkačkami, pěstební stan a různé neznámé kapaliny v kanystrech). Kromě již vyjmenovaných věcí byl osobám zajištěn i nelegálně držený zbrojní arzenál (útočná puška vzor 58, samonabíjecí pistole SA 68 Škorpion, samonabíjecí pistole ČZ vzor 50, revolver ASTRA, samonabíjecí pistole ČZ vzor 75, samonabíjecí pistole DUO, zásobník samopalu, belgická osvětlovací mina, šest stovek nábojů). Vzhledem k získaným informacím o nelegálně držených zbraních a k agresivitě jedné z podezřelých osob provedla zadržení Skupina operativního nasazení celní správy.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem policisté zadrželi 49letého muže, proti kterému policejní komisař zahájil trestní stíhání jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Podal také podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval. V případě pravomocného rozsudku soudu muži hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva