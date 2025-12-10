VZP: Změny v oznamovací povinnosti zaměstnavatelů

Zaměstnavatel má především povinnost odvádět za své zaměstnance pojistné ve správné výši a ve stanovených lhůtách. Současně ale plní i oznamovací povinnosti. Nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti je povinen u příslušné zdravotní pojišťovny oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání i ukončení jeho pracovního poměru. Při změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem je zaměstnavatel povinen odhlásit se z platby za zaměstnance u původní zdravotní pojišťovny a zároveň se přihlásit k platbě pojistného u nové zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil. Kromě těchto údajů je povinen poskytnout zdravotní pojišťovně také základní informace o sobě. Jde-li o právnickou osobu, uvádí se obchodní název, právní forma, sídlo, identifikační číslo a číslo bankovního účtu, z něhož bude pojistné hrazeno. V případě, že je zaměstnavatelem fyzická osoba, sděluje své jméno, příjmení a číslo pojištěnce, kterým je zpravidla rodné číslo.
Co nového platí pro zaměstnavatele v oznamovací povinnosti od 1. ledna 2026?
U zaměstnanců, za které je plátcem pojistného stát, je zaměstnavatel od 1. ledna 2026 povinen oznámit zdravotní pojišťovně pouze nástup na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. Oznámení je nutné podat vždy za celý kalendářní měsíc nejpozději v den splatnosti pojistného za příslušný měsíc. Nově nemusí za zaměstnance oznamovat např. přiznání nebo odebrání důchodu, příjem rodičovského příspěvku, péči o dítě do 7 let, studium do 26 let apod.
U péče o dítě do 7 let věku (do 31. 12. 2025 i o dvě děti do 15 let věku) je oznámení zdravotní pojišťovně primárně na pojištěnci samotném a zároveň je nutné ho podat včas, protože nelze nárok na evidenci v této kategorii oznamovat zpětně. Teprve po oznámení zdravotní pojišťovně pojištěncem může zaměstnavatel snížit u pojištěnce minimální vyměřovací základ, proto je vhodné oznámení změny pojišťovně neodkládat.
Jaké lhůty musí zaměstnavatel dodržet?
Lhůta pro hlášení změn se v některých případech také mění.
- Nově od 1. ledna 2026 se skutečnosti rozhodné pro povinnosti státu platit pojistné za osoby na mateřské dovolené nebo na rodičovské dovolené oznamují vždy za celý kalendářní měsíc nejpozději v den splatnosti pojistného za tento měsíc. (tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce).
- Nástup nebo ukončení zaměstnání se oznamuje do 8 dnů ode dne vzniku této skutečnosti. Výjimka je u osob, které pracují pouze na DPČ nebo DPP. U nich se oznámení provádí do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tyto skutečnosti nastaly.
- Změna zdravotní pojišťovny zaměstnance se oznamuje do 8 dnů ode dne vzniku této skutečnosti.
- Změny týkající se zaměstnavatele (jméno/obchodní název, právní forma, sídlo, IČO, číslo bankovního účtu) se oznamují do 8 dnů ode dne vzniku této skutečnosti.
Jak změny oznámit? Lze využít sběrný box na pobočce VZP?
Sběrné boxy na pobočkách VZP dosud sloužily k odevzdání listinných dokumentů, ale s postupující digitalizací se jejich využívání výrazně snížilo. Proto od roku 2026 sběrné boxy na pobočkách VZP nejsou k dispozici. Klienti VZP mohou využít moderních elektronických služeb a vyřídit své záležitosti online rychle a bezpečně, například přes aplikaci VZP Point.
Zaměstnavatelé musí od r. 2026 skutečnosti týkající se zaměstnanců oznamovat zdravotním pojišťovnám pouze elektronicky. Jedná se především o tzv. přehledy o platbě pojistného zaměstnavatele (PPZ) a hromadná oznámení zaměstnavatele (HOZ). Podrobnosti uvádíme na webových stránkách VZP: Povinnost elektronických oznámení zaměstnavatelů.
