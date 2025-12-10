Česká pošta: Aktuální hospodaření

Česká pošta v roce 2024 hospodařila se záporným výsledkem ve výši 1,246 miliardy korun.
„Za výrazně lepšími daty jsou pozitivní výsledky racionalizačního restrukturalizačního plánu, který je nezbytnou součástí transformace České pošty,“ uvedl Miroslav Štěpán, generální ředitel.
Zlepšení je zřetelné jak v České poště, tak v odštěpném závodu Balíkovna.
Aktuální předpoklad hospodářského výsledku za rok 2025 bude pod úrovní -400 milionů korun. V případě úspěšného prodeje menších nemovitostí, pro které už Česká pošta nemá ve svém provozu využití, vykáže Česká pošta hospodářský výsledek za rok 2025 až na úrovni červené nuly.
„I pokud by příjmy z prodeje nemovitostí účetně dopadly do výsledku roku 2026, i tak půjde o nejlepší výsledek hospodaření od roku 2018, což je úžasný výsledek práce všech zaměstnanců podniku,“ doplnil generální ředitel Miroslav Štěpán. I z tohoto důvodu rozhodlo vedení podniku o vyplacení mimořádné odměny pracovníkům České pošty.
Česká pošta je finančně stabilizovaná, trend hospodaření je definitivně otočen a riziko insolvence nehrozí.
autor: Tisková zpráva