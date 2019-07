Nadace ČEZ: V Jihočeském kraji je další Oranžové hřiště. Tentokrát je určeno pro sportovce

Přibližně 6 kilometrů severovýchodně od Českých Budějovic vzniklo za podpory Nadace ČEZ v centru obce Hůry nové multifunkční hřiště. Nahradilo již nevyhovující antukové hřiště, které zde bylo od 90. let. Nadace ČEZ na jeho výstavbu přispěla částkou 800 tisíc korun.

V sobotu 13. července proběhlo v obci Hůry slavnostní otevření nově vybudovaného Oranžového hřiště, které vzniklo za podpory Nadace ČEZ. Sportovci z obce budou moci svého sportovního ducha probudit například při hře volejbalu, basketbalu nebo fotbalu. Areál bude otevřen denně až do večerních hodin. Jeho provoz bude zajišťovat obec. „Hřiště bude využíváno zejména dětmi, mládeží a mateřskou školou. Obec se snaží v posledních několika letech zaměřit na rozvíjení pohybových aktivit naší nejmladší generace,“ uvádí starosta obce Jiří Borovka.

Oranžové hřiště je již 72. realizované v Jihočeském kraji od roku 2003. „Náš grantový program Oranžové hřiště pomáhá městům a obcím napříč Českou republikou financovat výstavbu a rekonstrukce venkovních hřišť, a to již více než 15 let. Za dobu své existence rodina Oranžových hřišť dosáhla počtu více než pěti set. Nadace ČEZ vždy ráda podpoří projekt, který podporuje aktivní trávení volného času, a to nejen u dětí, ale i dospělých“, doplnila ředitelka nadace Michaela Ziková.

autor: Tisková zpráva