Národní technické muzeum: Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět

Výstava s názvem „Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět“ je stěžejní akcí Národního technického muzea k výročí vzniku republiky. Na 130 exponátech především ze sbírek muzea představí technický a průmyslový vývoj československého státu po celou dobu jeho existence, tj. od roku 1918 do roku 1992.

Kromě trojrozměrných exponátů –výrobků, prototypů a modelů–provedou historií významných československých firem i předních osobností československé techniky a průmyslu dobové dokumentační a propagační materiály, dokumentární filmy, digitální projekce i interaktivní hry. Chybět nebude ani dětský koutek s ukázkou dobových hraček.

Hynek Stříteský, komisař výstavy, řekl: „Mezi četnými exponáty nebude chybět chlouba naší motocyklové historie – čerstvě zrestaurovaná Jawa 250 zvaná kývačka v řezu. Před budovou muzea přivítá návštěvníky Kaplanova turbína, která byla rovněž součástí československého pavilonu na EXPO 58 v Bruselu. Model dálničního mostu z konce třicátých let, o deset let mladší experimentální televizní řetězec MEVRO či komponenty našich prvních počítačů připomenou původ vymožeností pozdějších let a desetiletí. Československé vynálezy zastupuje polarograf nebo pneumatický tryskový stav a tak bychom mohli pokračovat.“

Jedním z klíčových exponátů výstavy je letadlo Aero L-29R Delfín, které je umístěno na budově muzea. Letoun připomíná velkolepou éru československých cvičných proudových letadel, kterou zahájila sériová výroba letadel Aero L-29 Delfín v roce 1963. Letadlo Aero L-29R patří mezi 64 kusů, které byly vyrobeny pro vojenské průzkumné účely. V roce 2018 prošlo letadlo ze sbírek NTM generální opravou v Aero Vodochody.

„Cílem výstavy je představit návštěvníkovi téma ve všech jeho podobách a souvislostech. Nikoli ve formě jednoznačné adorace či naopak kritiky, ale jako velmi komplikovaný, pozoruhodný a zároveň nejednoznačný fenomén, jímž bezesporu je.“, uvedl Jiří Hulák. „Neexistuje prakticky žádné průmyslové odvětví, v němž by Československo v průběhu své historie nemělo výrazného zástupce. To je samo o sobě vzhledem k velikosti země a četným zvratům, jimiž ve své nedlouhé historii prošla, nanejvýš pozoruhodné,“ pokračuje Hulák, jeden z kurátorů a zároveň hlavní scénárista výstavy.

Na jedné straně poznamenaly československou historii dvě meziválečné hospodářské krize, šest let okupace, násilné znárodňování a konečně čtyřicet let direktivního řízení a izolace od nejvyspělejších zemí světa. Na straně druhé zaznamenala československá historie světově úspěšný export technologií i produktů potravinářského i textilního průmyslu, prvenství ve výrobě motocyklů i tramvají nebo významné patenty (tlakový licí stroj, pneumatický tryskový stav, kontaktní čočky apod.) a konečně i pozoruhodné počiny v oblasti architektury, stavitelství a designu.

K výstavě „Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět“ se uskuteční množství doprovodných akcí. Programy k výstavě vznikly za finančního přispění hlavního města Prahy.

autor: Tisková zpráva