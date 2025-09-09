Národní zemědělské muzeum: Dýňobraní a výstava

Malé cihlové, větší béžové nebo obrovské sytě oranžové. Dýně vynikají velkou škálou barev a mohou dorůstat do rozličných tvarů a rozměrů. Dužina dýně obsahuje mimo jiné vitamín C, betakaroten a vlákninu, která velmi dobře působí na trávení. Její konzumace pomáhá snižovat krevní tlak, posiluje imunitní systém, posiluje nervy a působí při revmatismu. Dýňová semena obsahují například železo, vápník, měď nebo vitamíny skupiny B a prospívají vlasům, nehtům, pokožce i nervové soustavě. A kromě všestranného využití v kuchyni mohou dýně – především ty okrasné – sloužit také jako podzimní dekorace.
Výstava Dýně, cukety, patisony a cibuloviny navazuje na letní Zpracování ovoce a zeleniny a zaměřuje se na rod tykvovitých, do kterého patří nejen dýně, ale třeba i okurky a melouny. Tykví existuje téměř 30 druhů a pocházejí z oblasti Střední a Jižní Ameriky. Do Evropy se dostaly koncem 15. století z Latinské Ameriky v souvislosti se zámořskými objevy, protože se dobře přepravovaly lodní dopravou. Dýním trvá dlouho, než se zkazí, pro námořníky tak představovaly praktickou a navíc chutnou zeleninovou konzervu.
Termín konání výstavy Dýně, cukety, patisony a cibuloviny: 12. – 30. září 2025
Vstupné: základní vstupné dospělé 150 korun, snížené (studenti, senioři) 80 korun, děti od 3 do 18 let mají vstup zdarma. Vstup pro děti a mládež do 18 let zdarma platí do všech expozic a výstav muzea. Poslední prohlídka vždy 30 minut před zavřením muzea.
Vstupenka do zámku Valtice (na prohlídky: Hlavní reprezentační okruh, Knížecí byt) platí i pro vstup do muzea.
