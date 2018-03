Národní zemědělské muzeum Kačina zahájí sezonu novými výstavami

„Zámek Kačina je oblíbenou destinací turistů z celé České republiky. Letos jsme připravili program, který se více zaměřuje nejen na muzejní, ale i společenské akce a především láká k opakované návštěvě,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Kačina Pavel Douša.

Nejúspěšnější výstavou loňského roku se na Kačině stala výstava Království včel. Proto se letos dočkala podstatného rozšíření. Zatímco první část se věnuje příbytkům včel včetně živého zámeckého úlu, nové rozšíření zpřístupňuje útroby včelína, nabízí interaktivní hru a další audiovizuální prvky. Výstava také tematizuje problematiku včelích nepřátel.

Na toto téma volně navazuje výstava Hlasy přírody – Jak mluví rostliny a zvířata, která návštěvníky seznamuje s fascinujícím světem přírody a představuje méně známé způsoby dorozumívání fauny i flóry. Návštěvníci se zde například dozví, že zvířata „mluví“ určitými stabilními způsoby chování, v nichž se uplatňuje vedle hlasových projevů především řeč těla, nebo že i rostliny mají vyvinuté sociální a obranné chování a dokonce i paměť.

Národní zemědělské muzeum slaví v roce 2018 sto let od svého založení. Na zámku Kačina bude výročí mimo jiné připomínat výstava Tváře zemědělství, která bude po celou sezonu volně rozptýlena ve všech prostorách. Výstava se snaží jednoduchou a interaktivní formou představit ikonické postavy dějin českého zemědělství.

Rok 1918 připomíná panelová výstava Zemědělská muzea nástupnických zemí Habsburské monarchie, která představuje široký proud vzniku zemědělských muzeí v bývalé rakousko-uherské monarchii a dává vznik Československého zemědělského muzea do souvislostí s děním po celé Evropě. Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka.

Návštěvnicky přitažlivým tématem je zobrazení krojů na výstavě Kroje českých sedláků. Vystavené reprodukce představují ve zvětšeném formátu 36 kolorovaných leptů z díla Kroje českých sedláků a selek (Trachten böhmischer Bauern und Bäuerinnen), jež roku 1814 publikovali ve Vídni významní grafici Antonín Pucherna (1776–1852) a Ludvík Arnošt hrabě Buquoy (1783–1834). Vyobrazení pocházejí z doby, kdy se stavěl zámek Kačina, a jsou doplněna o ukázky krojů ze sbírky J. A. Sobolíkové.

Hlavním magnetem mezi výstavami bude na Kačině bezesporu výstava Historické cukrárny, kterou muzeum slavnostně otevře 12. dubna. V rámci Muzejní noci bude 1. června otevřena výstava připomínající svéráznou postavu zámecké historie, Rudolfa Karla Chotka, a zopakuje se také vloni velmi úspěšná projekce videomappingu na fasádě zámku.

Oblíbené zámecké okruhy, které seznamují turisty se zámkem a hospodařením majitelů – hraběcí rodiny Chotků se i letos rozšíří o možnost vybrat si k návštěvě termín, kdy Kačinou provádí sám zámecký pán, jeho služebnictvo nebo dokonce duch jednoho z majitelů. V letních měsících budou každé úterý a čtvrtek probíhat prohlídky zaměřené na dětské návštěvníky, jejichž součástí bude pohádkové představení.

Novinkou letošní sezony je rozšíření otevírací doby zámku, v hlavní sezoně od května do září bude mít nově otevřeno i v pondělí, a také možnost zakoupení společné vstupenky s Národním zemědělským muzeem v Čáslavi nebo Hřebčínem Kladruby. Podobně jako vloni, i letos mají na Kačině děti a mládež do 18 let na řadu prohlídek vstup zdarma.

Vybrané akce na zámku Kačina v roce 2018

14. 4. Brány památek dokořán

22. 4. Zámecká pouť

1. 6. Muzejní noc – videomapping

10. 6. Víkend otevřených zahrad

10. 6. – 17. 6. MAKAČÍNO – Festival kačinského divadla

25. 8. Hradozámecká noc

1. 9. KEFÍR – Multižánrový festival pro rodiny s dětmi

8. 9. Dožínky a vinobraní

6. 10. Zámecké jezdecké slavnosti a Hubertova jízda

2. 12. Adventní neděle na zámku

Jak mluví rostliny a zvířata

Výstava ukazuje, že zvířata „mluví“ určitými stabilními způsoby chování, v nichž se uplatňuje vedle hlasových projevů především řeč těla. Rozlišujeme chování potravní, komfortní, ochranné, teritoriální, rozmnožovací, sociální, hravé a vlastní komunikaci. Chování zvířat studuje etologie. Poznání komunikace rostlin je zatím na mnohem nižší úrovni než u zvířat. Přesto i zde je již zřejmé, že rostliny spolu komunikují prostřednictvím kořenového systému zprostředkovaným soužitím s houbami. Rostliny mají vyvinuté sociální a obranné chování a dokonce i paměť. Cítí bolest, strach a naopak zažívají libé pocity. Dokonce i „mluví“, tj. vydávají různé zvuky na pro člověka neslyšitelných, ale přístroji zaznamenatelných délkách zvukových vln.

Návštěvníci se budou moci prostřednictvím videí seznámit s jednotlivými typy chování hospodářských zvířat a pomocí časosběrné kamery zhlédnou i pohyb a další životní projevy rostlin. Na modelech zemědělských staveb se seznámí s jejich dopadem na chování zvířat. V části výstavy věnované rostlinám bude možné si na vlastní kůži vyzkoušet, jak na dotyk člověka reaguje mimóza, netykavka nebo šťavel.

Historické cukrárny

Atraktivní výstava představí vývoj cukrářského řemesla, sladkostí a historii cukráren v Českých zemích. Každý návštěvník si na sladké výstavě přijde na své – dospělí se seznámí s nejoblíbenějšími a nejvyhledávanějšími cukrárnami a výrobnami cukrovinek v prvorepublikovém Československu, děti mohou obdivovat nápaditost a rozdíly dřívějších a dnešních sladkostí nebo se pousmát nad ručním strojem na zmrzlinu. Dobu zašlých časů připomíná stylizovaný interiér historické cukrárny, obchodu i výrobny, se zásobníky na kávu, dózami plných bonbonů a zákusky vytvořenými podle časopisů ze 30. let 20. století. Návštěvník se seznámí s ukázkami mnohdy již zapomenutých cukrářských nástrojů, jako jsou raznice a formy na bonbony nebo tvořítka dříve oblíbených sněhových koulí. Obdivovat lze dobové bonboniéry i reklamní materiály.

Království včel

Populární výstava Království včel se v dubnu 2018 rozšíří o druhou část. Zatímco ta první je věnována zejména včelím obydlím – úlům, v rozšířené verzi výstavy přibyde včelín, jehož součástí bude i pracovna včelaře. Včelíny, dřevěné či zděné stavby pro několik včelstev, umožňují chránit úly před nepřízní počasí a včelař zde může pracovat se včelstvem i v horších podmínkách. Některé typy včelínů jsou také pojízdné, včelaři tak mohou přejíždět za bohatší snůškou.

Výstava nezapomíná na dětského návštěvníka, který si interaktivní formou prohloubí znalosti z včelího světa. Pro děti bude kromě dětského koutku k dispozici dřevěná hra ve tvaru včelího plástu. Včelí buňky obsahují obrázky se včelí tematikou a úkolem dětí je jednotlivé buňky zavíčkovat správně tak, aby text na víku odpovídal konkrétnímu obrázku. Jako součást výstavy je plánována také venkovní instalace čmelína, kde návštěvníci Kačiny nahlédnou pod pokličku života příbuzných včel – čmeláků.

Tváře zemědělství

Přemysl Oráč nebo bratranci Veverkové? Znáte nějaké další? Zemědělství neodmyslitelně provází lidské dějiny a výstava Tváře zemědělství vám zábavnou formou přiblíží osobnosti tohoto oboru, které se významně zapsaly do české historie.

Zemědělská muzea nástupnických zemí

Cílem výstavy je především domácím návštěvníkům představit zemědělská muzea zemí bývalého Rakouska-Uherska, jejich historii i současnost.

