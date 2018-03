Ministr Milek při otevření nové expozice ocenil, že Národní zemědělské muzeum odpovídá světovým trendům

„Oceňuji, že Národní zemědělské muzeum odpovídá trendům, kterými jdou i světová muzea. Důležitým prvkem je interaktivita, tím expozice lákají i ty nejmenší návštěvníky. Děti se tak mohou seznámit se zemědělstvím zábavným způsobem, což je podle mě důležité. Zemědělství bychom měli vnímat v širších souvislostech, jako nenahraditelnou součást našich životů. Vím, že historie muzea byla plná změn, různých přesunů a stěhování. Promítal se do ní vývoj naší republiky, která letos slaví 100. výročí vzniku. A stoletá je také historie muzea,“ řekl ministr Jiří Milek.

Expozice věnovaná zemědělství v budově postavené v roce 1939 sice po válce vznikla, ale vydržela zde jen pár měsíců. V roce 1950 se totiž v muzeu na Letné usídlila z nařízení tehdejší vlády firma Stavoprojekt. Nyní se v rámci oživování a rekonstrukce muzea postupně daří celému objektu vrátit jeho původní účel. V uplynulých letech již byly otevřeny expozice Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Živá zahrada, Voda v krajině a Laboratoř ticha.

V nové expozici Zemědělství nechybí symbolická cesta dějinami této lidské činnosti formou časové osy, která přibližuje její vývoj od pravěku až do současnosti se všemi zvraty, propady i úspěchy. Zemědělství od neolitu představuje základ celé společnosti, umožnilo rozvoj dalších odvětví, vědy a techniky. Obděláváním půdy a chovem hospodářských zvířat se až do 19. století živila převážná část obyvatel. Návštěvníci se mohou seznámit i s koloběhem hospodářského roku. Najdou zde unikátní sbírkové předměty, například legendární ruchadlo bratranců Veverkových, které v 19. století odstartovalo éru nových technologií a inovací v zemědělství. Dominantou expozice je také býk César, nejlepší plemeník z první české inseminační stanice. Centrálním tématem je hospodářský cyklus. Zobrazení zemědělských prací během jednoho roku doplňuje výstava historické techniky. Zájemci mají také možnost si poslechnout audio vyprávění našich předků od neolitu až po současnost.

Dětští návštěvníci mohou vstoupit do chlívku s ovcí a kozou nebo obilné sýpky a zjistit, jaké to je zahrabat se do zrní. Zahrát si na archeology, navštívit světničku a vyzkoušet si výrobu chleba a másla. Je jim také vyhrazena střední část expozice seznamující děti s životem hospodářských zvířat. „Odtržení naší společnosti od toho, jak získáváme jídlo, je velké, a považujeme za důležité zejména děti seznamovat s tím, kde se potraviny berou, a budovat v nich vztah k zemědělství, potažmo k přírodě, půdě a krajině. U nás se o to snažíme hravou a interaktivní formou,“ uvedl generální ředitel NZM Milan Jan Půček.

Expozice vznikla při příležitosti 100. výročí založení Národního zemědělského muzea.

autor: Tisková zpráva