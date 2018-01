V Národním zemědělském muzeu se návštěvníci mohou svézt na trenažéru Zetor Tractors

Vyhoupnout se do kabiny traktoru a vyzkoušet si, „jaké to je“, bylo vždycky snem řady kluků, holek, často i jejich tatínků nebo dědečků. Národní zemědělské muzeum jim nyní takovou zábavu umožní. Díky firmě Zetor Tractors, která darovala komponenty Zetoru Major 80 a podělila se také o zkušenosti s propojením ovládacích prvků reálného traktoru s řídicím systémem simulátoru, má nyní Národní zemědělské muzeum první prototyp traktorového simulátoru v České republice. „Národní zemědělské muzeum zábavnou formou přibližuje široké veřejnosti význam zemědělství a jeho nepostradatelný přínos v celé naší historii. ZETOR doma i v zahraničí už více než 70 let pomáhá farmářům v jejich nelehké práci. Vážíme si spolupráce s muzeem a děkujeme jim za prostor, který naší značce ve své expozici věnují,“ říká Lukáš Krejčíř, ředitel Finančního úseku ZETOR TRACTORS a.s.

Kabina traktoru je vybavena reálnými ovládacími prvky, vyzkoušet si lze orbu na poli i jízdu po městě. Samostatně smí na simulátor osoby od 150 cm výšky, užívání je bez věkového omezení, pro malé děti však pouze v doprovodu rodičů. Simulátor vychází z reálné předlohy, a tak mladší děti nedosáhnou na ovládací prvky. Proto jsou pro ně v expozici nachystány také odrážedla a šlapací traktůrky, počítačová hra Farming Simulator 2015 nebo rovněž nově instalovaný dětský bagr. „Traktory Zetor jsou neodmyslitelně spjaty s českým zemědělstvím a jsme rádi, že právě firma Zetor Tractors nám pomohla takto atraktivně doplnit expozici Jede traktor,“ říká náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Jiří Houdek.

Samotná expozice Jede traktor představuje více než dvacet typů traktorů od tuzemských i zahraničních výrobců vyrobených v letech 1917 až 1953. Jde o výběr z rozsáhlých sbírek muzea, které se zabývá mapováním továrních řad výrobců, jako je Svoboda, Zetor, Wikov či John Deer. Vystavené traktory upoutají svou různorodostí, na některých se návštěvníci mohou i vyfotit.

Další partneři, kteří se na realizaci traktorového simulátoru významně podíleli, jsou firmy Mitas, a.s., a ATP MOTORS.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky - Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Laboratoř ticha či Živá zahrada výhledů na střeše muzea. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, milovníci umění ocení výstavu obrazů realisticky orientovaných malířů ze Šrobárovy sbírky.



Více na www.nzm.cz.

Psali jsme: Nasaďte masku a přijďte na Letenský masopust do Národního zemědělského muzea Národní zemědělské muzeum: Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu Národní zemědělské muzeum: Zemědělství jako památka UNESCO i experiment - seznamte se s Grónskem Státní pozemkový úřad a Národní zemědělské muzeum podepsaly memorandum o spolupráci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva