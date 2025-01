Národní zemědělské muzeum: Letenské prase a masopustní veselice už příští sobotu

„Návštěvníkům chceme nejen připomenout tradiční zvyky spojené se zabijačkou a masopustem, ale také je seznámit s historií řeznického řemesla a informovat o tom, jaká plemena prasat se u nás chovají a jakou potřebují péči,“ zve na program ředitel pražského NZM Josef Praks.

Program začne úderem desáté dopolední na muzejním dvoře Národního zemědělského muzea. Návštěvníci budou mít možnost si v ohradě na dvorku prohlédnout živá selátka pastvinného plemene mangalica, kterým se také říká vlnitá prasata.

Během dopoledne i odpoledne proběhnou ukázky bourání a přípravy zabijačkových specialit s řeznickým mistrem Radkem Janoutem z řeznictví U Bejka. Další kulinární workshopy inspirované starými recepturami budou probíhat v Gastrostudiu pod vedením zkušených lektorů Staré gardy Asociace kuchařů a cukrářů. Přihlášení doporučujeme dopředu ZDE.

Chcete se dozvědět něco více z historie řeznického řemesla a zajímavosti z chovu prasat? Zveme na komentovanou prohlídku O lidu řeznickém a zabijačkových hodech s kurátorkou NZM Lucií Kubáskovou a také přednášky, které si návštěvníci budou moci poslechnout v Objevovně ve 2. patře muzea. S Pavlem Nevrklou z Mendelovy univerzity v Brně o tom, Co vám o prasatech neřekli a s Gudrun Illmann z Výzkumného ústavu živočišné výroby zjistíte, zda se u nás prasata opravdu mají Jako prase v žitě.

Děti i dospělí se mohou zapojit do vědomostního kvízu – takzvané řeznické stezky, která je provede řeznickou tematikou po jednotlivých expozicích muzea. Kdo odevzdá vyplněný kvíz, bude v průběhu dne bude moci ve slosování soutěžit o ceny – zabijačkové speciality.

Pro děti bude připravena pohádka Čmelák brundibár v podání divadélka Had. Dětský folklorní soubor Kytice návštěvníkům představí svoji ukázku masopustních lidových tanců a písní.

Odpoledne okolo 15. hodiny se muzeum stane dějištěm masopustního reje – do muzea dorazí tradiční letenský masopustní průvod maškar a proběhne slavnostní zakončení průvodu se zakopáním basy. K tanci a poslechu zahraje svůj masopustní výběr dechovkových písní Řeznická kapela, uskupení amatérských hudebníků a zároveň profesionálních řezníků.

Po celou dobu si bude možné zakoupit tradiční zabijačkové speciality – jitrnice, jelita, tlačenka, škvarky, ovar, zabijačkovou polévku a další dobroty.

Akci Letenské prase pořádá Národní zemědělské muzeum Praha ve spolupráci se spolkem Ty-já-tr, který je organizátorem Letenského masopustu.

Termín konání:

25. 1. 2025 10:00–17:00

Vstupné:

dospělí: 100 Kč

děti od 3 let, studenti a senioři nad 65 let: 50 Kč

děti do 3 let vstup zdarma

V masopustních kostýmech je vstup na akci zdarma.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. Virtuální prohlídku NZM najdete ZDE, více informací ZDE.

